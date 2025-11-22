গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও বিদেশিদের হাতে বন্দর ইজারা দিতে সরকার মরিয়া

বাসদের (মার্ক্সবাদী) জনসভায় বক্তারা
গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও বিদেশিদের হাতে বন্দর ইজারা দিতে সরকার মরিয়া
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বশ্যতা অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারও বিদেশি কোম্পানিকে দেশের সমুদ্রবন্দর ইজারা দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।
শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদের (মার্ক্সবাদী) এক জনসভায় বক্তারা এ কথা বলেন। ৭ নভেম্বর রুশ বিপ্লবের ১০৮তম বার্ষিকী ও বাসদের (মার্ক্সবাদী) ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।
জনসভায় বাসদ (মার্ক্সবাদী) দলের প্রধান সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, ‘গণ–অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকেরা যখন বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলন করেছে, আন্দোলন দমনে সরকার পুলিশ বাহিনী দিয়ে শ্রমিক হত্যা করেছে। অথচ জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের অবদান সবচেয়ে বেশি। আবার বিদেশি কোম্পানিকে দেশের সমুদ্রবন্দর ইজারা দেওয়ার জন্য মরিয়া সরকার। অথচ জুলাই অভ্যুত্থানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বশ্যতা আমরা অস্বীকার করেছিলাম।’
গণ–অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে সুন্দর আগামীর প্রত্যাশা থাকলেও সেটি পূরণ হয়নি বলেও মন্তব্য করেন মাসুদ রানা। তিনি বলেন, মব তৈরি করে নারীকে আক্রমণ, মাজার ভাঙা, বাউলদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। কোনোটাই অন্তর্বর্তী সরকার ঠেকাতে পারেনি। এই সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতেও ব্যর্থ।
জনসভা শুরুর আগে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শাহবাগ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি কাঁটাবন, সায়েন্সল্যাব মোড় ঘুরে আবার শাহবাগে এসে শেষ হয়। জনসভায় সারা দেশের কয়েক হাজার নেতা–কর্মী অংশ নেন।