রাজনীতি

জুলাই জাতীয় সনদ

এবার সিপিবি, বাসদসহ বামপন্থী ৫ দলের সঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগের অংশ হিসেবে বামপন্থী পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের বৈঠক। সোমবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুলের একটি রেস্তোরাঁয়ছবি: সংগৃহীত

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বড় দলগুলোর মুখোমুখি অবস্থানের মধ্যে মাঝামাঝি সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগের অংশ হিসেবে এবার বামপন্থী পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে গণতন্ত্র মঞ্চ। ওই পাঁচ দলের তিনটি বাম গণতান্ত্রিক জোটে রয়েছে, অন্য দুটি জোটের বাইরের। এর আগে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত ছয় দলের নেতারা।

সোমবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুলের একটি রেস্তোরাঁয় গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে পাঁচ দলের নেতাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। ওই পাঁচ দলের মধ্যে বাম জোটভুক্ত তিন দল হলো বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ও বাসদ (মার্ক্সবাদী)। বামধারার অন্য দুই দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাসদ ও জাতীয় গণফ্রন্ট।

বৈঠকে সিপিবির নবনির্বাচিত সভাপতি কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, বাসদের (মার্ক্সবাদী) প্রধান সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান ও প্রেসিডিয়াম সদস্য মুশতাক হোসেন এবং জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা কামরুজ্জামান ফিরোজ ও তৈমুর খান অংশ নেন।

অন্যদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের মধ্যে ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, জেএসডির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি তানিয়া রব, ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রফিকুল ইসলাম এবং রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ূম।

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে সমাধানের পথ খোঁজার উদ্যোগের অংশ হিসেবে বামপন্থী পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গণতন্ত্র মঞ্চের বৈঠক। সোমবার রাতে রাজধানীর হাতিরপুলের একটি রেস্তোরাঁয়
ছবি: সংগৃহীত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে বড় দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে। এই প্রশ্নে তাদের মিত্র দলগুলোর অবস্থানও অনেকটা একই রকম। এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সংস্কার প্রশ্নে মাঝামাঝি সমাধানের পথ খুঁজতে নতুন একটি উদ্যোগ নিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১৮ সেপ্টেম্বর গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ও গণ অধিকার পরিষদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেখানেও জুলাই সনদের বিষয়টি নিয়ে ঐকমত্যে দলগুলো আগ্রহ দেখায়।

এর ধারাবাহিকতায় এবার বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক হলো বলে জানান জোনায়েদ সাকি। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘বামপন্থী পাঁচ দলের সঙ্গে আলোচনায় জুলাই সনদের বিষয়টি নিয়ে আমাদের কাছাকাছি অবস্থান উঠে এসেছে। বৈঠকে আমরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং আগামী দিনের সম্ভাব্য রাজনৈতিক মেরুকরণ নিয়ে নিজেদের ধারণাগুলো নিয়েও কথা বলেছি।’

পরে রাতে গণসংহতি আন্দোলনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে দলগুলোর মধ্যকার মতানৈক্য দূর করে বৃহত্তর ঐকমত্য তৈরির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় করছে গণতন্ত্র মঞ্চভুক্ত দলগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে চলমান রাজনৈতিক সংকট ও সমাধান নিয়ে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে বিচার, সংস্কার ও নির্বাচনের পথরেখা নিয়েও আলোচনা করেন নেতারা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন