সরকার গঠন করা পর্যন্ত এনসিপির সঙ্গেই থাকব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

পদত্যাগের গুজব
সরকার গঠন করা পর্যন্ত এনসিপির সঙ্গেই থাকব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
মুখ্য সমন্বয়কের পদ ছাড়ার খবরের বিষয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘পদত্যাগের বিষয়টি গুজব। আমি এনসিপির সঙ্গেই আছি। সরকার গঠন করা পর্যন্ত এনসিপির সঙ্গেই থাকব।’
আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির সমন্বয় সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ‘মুখ্য সমন্বয়কের পদ ছাড়লেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী’ এমন খবর প্রকাশ করে কয়েকটি গণমাধ্যম। ওই খবরে বলা হয়, ‘এনসিপির মুখ্য সমন্বয়কের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। দুই সপ্তাহ আগে দলের আহ্বায়ক এবং সদস্যসচিব বরাবর এ পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। তবে দল এখনো তাঁর পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেনি।’
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরে বৃহস্পতিবার রাতেই এনসিপির দপ্তর সম্পাদক সালেহ উদ্দিন সিফাত পদত্যাগের খবরটি সঠিক নয় বলে এক বার্তায় জানান। তবে এ বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘গতকাল রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, সকালে উঠে দেখলাম রাতভর আমার পদত্যাগের গুজব চলেছে। অনেকেই রাতে আমাকে ফোন করেছেন, সকালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।
রাতেই আমাদের দলের দপ্তর সেল থেকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হলো, আমি এনসিপির সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। সরকার গঠন করা পর্যন্ত এনসিপির সঙ্গেই থাকব।’
এ ধরনের সংবাদ গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থা কমিয়ে দেবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘দেশপ্রেমিক সাংবাদিকদের কাছে আহ্বান রাখব, আপনারা কোনো গুজবে প্রভাবিত হয়ে সংবাদ পরিবেশন করবেন না। একটি সংবাদ কোথাও হলে সেটি যাচাই–বাছাই করে তারপর আরেকটি সংবাদ করবেন। যাঁরা এ ধরনের অপসাংবাদিকতা করেন তাঁদের আহ্বান জানাই, আপনাদের বোধোদয় হোক।
সুস্থ সাংবাদিকতার পথে আমাদের যাত্রা করতে হবে। এমনিতেই গণমাধ্যমের প্রতি মানুষের আস্থা চলে যাচ্ছে। এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করা হলে মানুষের আস্থা আরও কমে যাবে।’