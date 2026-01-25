রাজনীতি

জামায়াত আমিরের প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী বললেন, আগেও অনেক দলীয় প্রধান নগণ্য কর্মীর কাছে হেরেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর পশ্চিম শেওড়াপাড়া এলাকায় নির্বাচনী জনসংযোগ করেন বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খানছবি: প্রথম আলো

ঢাকা-১৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘বাংলাদেশে এর আগেও অনেক দলীয় প্রধান আমাদের মতো নগণ্য কর্মীর কাছে হেরেছেন। আমি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’

রাজধানীর শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, কাফরুল ও মিরপুরের একাংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা–১৫ আসন। এই আসনে বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম খানকে প্রার্থী করা হয়েছে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। একজন দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে লড়ে জয়ের ব্যাপারে প্রত্যাশা কেমন—জানতে চাইলে শফিকুল ইসলাম খান এ কথা বলেন।

আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর পশ্চিম শেওড়াপাড়া টেকনিক্যাল এলাকা থেকে নির্বাচনী জনসংযোগ শুরু করেন শফিকুল ইসলাম খান।

সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, স্থানীয় বিএনপির শতাধিক কর্মী ও সমর্থক নিয়ে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জনসংযোগ শুরু করেন শফিকুল ইসলাম খান। এ সময় তিনি হেঁটে প্রচারপত্র বিলি করেন। পথচারী, রিকশাচালক, শ্রমিক, চায়ের দোকানি, স্থানীয় বাসিন্দা—সবার সঙ্গে হাত মেলান, সালাম দেন, দোয়া চান। কর্মী ও সমর্থকেরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন।

শফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমি বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী। এই এলাকায় আমার জন্ম। এখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছি। এলাকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমরা সুসম্পর্ক আছে। আমি সবাইকে চিনি, জানি। এলাকার সব বাড়ির মালিক সমিতি, ফ্ল্যাট মালিক সমিতি, তারা সবাই চায়—তাদের এলাকায় এমন একজন প্রতিনিধি পাক, যার কাছে গিয়ে তাদের এলাকার সব সমস্যার কথা বলতে পারবে।’

নির্বাচিত হলে ভাঙা রাস্তাঘাট, পানি–গ্যাসের সংকট, জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে অগ্রাধিকার দেবেন বলে জানান বিএনপির এই প্রার্থী।

মাদক থেকে সবাইকে দূরে রাখতে এলাকায় খেলার মাঠ করবেন বলেও জানান তিনি।

