কেউ যেন বলতে না পারে, আমরা আওয়ামী লীগের মতো জোর করে নিয়ে গেছি: ভোট নিয়ে মির্জা ফখরুল

কেউ যেন বলতে না পারে, আমরা আওয়ামী লীগের মতো জোর করে নিয়ে গেছি: ভোট নিয়ে মির্জা ফখরুল
‘আমাদের দিকে আঙুল তুলে কেউ যেন দেখিয়ে বলতে না পারে যে আমরা আওয়ামী লীগের মতো জোর করে নিয়ে গেছি। এটা যেন কেউ বলতে না পারে,’ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে এ কথা বলেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
এই বার্তা অত্যন্ত জরুরি উল্লেখ করে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে বিএনপির মহাসচিব বলেছেন, ‘কারণ আমরা বড় দল, এখন আওয়ামী লীগ নেই। কিন্তু আমাদেরকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। একটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন যেন হয়, তার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে।’
মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত যুব সম্মেলনে মির্জা ফখরুল এসব কথা বলেন। সম্মেলনের আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রশংসা করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক কুতর্কে যেতে চাই না। অনেকে অনেক কথা বলছে, বলতে থাকুক, আমাদের নেতার দূরদৃষ্টির কারণে, তাঁর প্রজ্ঞাময় রাজনীতির কারণে তিনি কিন্তু ২০২৬–এর ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনটাকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর কাজটা তিনি করেছেন, তা–ই না? তাঁর কাজটা তিনি করেছেন। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই নির্বাচনটা যেন সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।’
বাংলাদেশ একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫২ বছর পরেও গণতন্ত্রের পূর্ণ চর্চা এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জিয়াউর রহমানের কয়েক বছরের শাসনকাল ছাড়া বাংলাদেশে গণতন্ত্র কার্যত চর্চাই হয়নি।’
১৫ বছরের আন্দোলনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘জেল-জুলুম, কারাবাস—সব সহ্য করেছি। নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছয় বছর অন্তরিণ ছিলেন, তারেক রহমান নির্বাসনে আছেন। প্রতিটি পরিবারই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’
যুব সম্মেলনে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এস এম জিলানীর সভাপতিত্বে এবং যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম (নয়ন) ও ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীনের সঞ্চালনায় যুব সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাহউদ্দিন, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, এনডিএম চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ প্রমুখ।