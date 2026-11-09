শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণা ঘিরে মনোযোগ পেতে চায় আওয়ামী লীগ

শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণা ঘিরে মনোযোগ পেতে চায় আওয়ামী লীগ
ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন—এমন ঘোষণাকে কেন্দ্র করে দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। এ লক্ষ্যে দলটি এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে অনলাইনে ‘ধর্মঘট’, ‘লকডাউন’সহ নানা কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে। তবে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতাদেরও পরিষ্কার ধারণা নেই।
আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের নেতাদের একটা অংশ বলছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক সমঝোতা ছাড়া শেখ হাসিনার দেশে ফেরা প্রায় অসম্ভব। এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতাও প্রয়োজন। কিন্তু শেখ হাসিনাকে নিয়ে দুই সরকারের মধ্যে সমঝোতার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যাচ্ছে না।
আওয়ামী লীগের নেতাদের কারও কারও আশঙ্কা, একবার ঘোষণা দেওয়ার পর দেশে ফিরতে না পারলে শেখ হাসিনা কিংবা আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের আস্থা কমতে পারে। অন্যদিকে ঘোষিত কর্মসূচির কারণে দেশে থাকা নেতা-কর্মীদের নতুন করে গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে হচ্ছে।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ভারত থেকে ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন—এমন ঘোষণা দিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শেখ হাসিনা আসলে কি ফিরবেন, ফিরতে চাইলে কী প্রক্রিয়ায় দেশে ফিরবেন—এ নিয়ে মানুষের মধ্যে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার—শেখ হাসিনা মৃত্যুদণ্ড নিয়ে পলাতক। তাঁকে দেশে ফিরতে হলে বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় ফিরতে হবে। এ জন্য ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধও জানিয়েছে বাংলাদেশ।
ডিসেম্বর সামনে রেখে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ অনলাইনে নানা কর্মসূচি ঘোষণা করছে। এর অংশ হিসেবে ১০ নভেম্বর ধর্মঘট ডাকে। সেটা বাস্তবায়িত না হলেও ১০ নভেম্বর ও এর আগে-পরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চোরাগোপ্তা ককটেল বিস্ফোরণ, যানবাহনে আগুন দেওয়াসহ নাশকতার ঘটনা ঘটছে। অনলাইনে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী এসব কর্মকাণ্ডের পক্ষে বক্তব্য দিচ্ছেন। কেউ কেউ দায় স্বীকারও করেছেন।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও এসব নাশকতার পেছনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের দায়ী করছে। তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযানও জোরদার করা হয়েছে। ঢাকায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় হাতেনাতে জড়িত ব্যক্তিদের ধরার দাবিও করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ভারত থেকে ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন—এমন ঘোষণা দিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত শেখ হাসিনা আসলে কি ফিরবেন, ফিরতে চাইলে কী প্রক্রিয়ায় দেশে ফিরবেন—এ নিয়ে মানুষের মধ্যে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়েছে।
এর মধ্যে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ফেসবুক পেজে ১৩ নভেম্বর পাঁচ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে গতকাল শনিবার ছিল লিফলেট বিতরণ, দেয়াললিখন, প্রচারণা ও গণসংযোগ। তবে এ ধরনের তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। এরপর মিছিল, স্মারকলিপি পেশ, কালোব্যাজ ধারণসহ আরও কর্মসূচি রয়েছে। ১৯ নভেম্বর ‘লকডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বেশির ভাগই ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায় অবস্থান করছেন। দলটির একাধিক সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে থাকা অনেক নেতাও সাম্প্রতিক সময়ে ভারতে এসেছেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনো সেখানে রয়েছেন।
এসব নেতার ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন বলে যে ঘোষণা এসেছে, তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের পরিষ্কার ধারণা নেই।
ফেরার ঘোষণা নিয়ে আলোচনা
শেখ হাসিনা পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনে চিঠি লিখেছেন বলে ৯ নভেম্বর খবর প্রকাশ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক আইনজীবীদের প্রতিষ্ঠান ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের পক্ষ থেকে ই-মেইলে আবেদনটি পাঠানো হয়।
তবে ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, আইনজীবী প্রতিষ্ঠানের পাঠানো ই-মেইলে শেখ হাসিনার ‘অথরাইজেশন’-সংক্রান্ত কোনো নথি বা প্রমাণপত্র ছিল না।
ট্রাইব্যুনাল সূত্র জানিয়েছে, আপিলের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর আর আপিলের সুযোগ নেই। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি শেখ হাসিনার বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশও দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
এর মধ্যে গত শুক্রবার শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে বিবিসি বাংলা একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যে ভারতের সম্মতি ছাড়া শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ঘোষণা দেননি।
এ ক্ষেত্রে ভারতের দুটি শর্তের কথাও বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এক. শেখ হাসিনা ভারতে এসেছিলেন বাংলাদেশের সামরিক বিমানে। তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেই সেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রত্যাবর্তন স্থলপথে বা আকাশপথে হতে পারে। দুই. শেখ হাসিনা যাতে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ পান এবং জুলাই গণহত্যার বিচার নতুন করে শুরু হয়, সে নিশ্চয়তা বাংলাদেশকে দিতে হবে।
তবে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সূত্রগুলো এমন শর্ত দেওয়ার বাস্তবতা এখনো দেখছে না।
প্রত্যর্পণ চুক্তিতেই জোর সরকারের
গতকাল শনিবার আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের কাছে শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে বিবিসির প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ তুলে আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান সাংবাদিকেরা। জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ হাসিনা আইনি সুযোগেই বাংলাদেশে আসবেন। আমাদের পক্ষ থেকে আইনি প্রক্রিয়ায় যা যা করণীয়, আমরা করে রেখেছি। ওনারা (ভারত) কী করবেন, সেটা ওনাদের বিষয়।’
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের কথা উল্লেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মৌলিক অধিকারের দাবিদার হতে পারবেন না।
শেখ হাসিনাকে তৃতীয় কোনো দেশে পাঠানোর বিষয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করেছে কি না, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘এটা ওনারা বলতে পারবেন।’
দেশে ফিরতে নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য শেখ হাসিনার আবেদনের খবর প্রকাশের পর ৯ নভেম্বর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বিষয়টিকে ‘চরম হাস্যকর’ বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কোনো সন্ত্রাসীকে পাসপোর্ট দেয় না। বরং প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাঁদের দেশে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করতে চায়।
হুমায়ুন কবির আরও বলেন, ‘তিনি (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গেছেন, এখন নতুন পাসপোর্ট নিয়ে দেশে ফেরার নাটক করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি যদি আসলেই দেশে ফিরতে চান, তবে সেটার সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। তিনি ভারত সরকারকে বলুন সেই চুক্তির আওতায় তাঁকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে। তিনি এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করে সাজা ভোগ করুন।’
আপিলের সময় পেরিয়ে গেছে
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত বছর ১৭ নভেম্বর শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। গত ১৩ জানুয়ারি মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনে ৩০ দিনের মধ্যে আপিলের বিধান রয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ে শেখ হাসিনা আপিল করেননি।
ট্রাইব্যুনাল সূত্র জানিয়েছে, আপিলের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর আর আপিলের সুযোগ নেই। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি শেখ হাসিনার বাংলাদেশে থাকা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের নির্দেশও দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।
ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আরও ছয়টি মামলা বিচারাধীন। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ৪৫৭টিসহ মোট ৬৭৩টি মামলা হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ও তৎপরতার উদ্দেশ্য নিয়েও দলটির ভেতরে প্রশ্ন রয়েছে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতা প্রথম আলোকে বলেন, এভাবে কর্মসূচি দিয়ে দাবি আদায় কিংবা শেখ হাসিনার দেশে ফেরা সম্ভব হবে না। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে মনোযোগ আকর্ষণ করা। কতটা মনোযোগ পাওয়া যাবে, তা ভবিষ্যৎ বলে দেবে। তবে এতে সরকার ক্ষুব্ধ হবে এবং দেশে থাকা নেতা-কর্মীদের বিপদ বাড়বে।