জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল, সেক্রেটারি আলীম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি রিয়াজুল, সেক্রেটারি আলীম
ইসলামী ছাত্রশিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. রিয়াজুল ইসলাম। সেক্রেটারি হিসেবে আবদুল আলীম আর সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. ইব্রাহীম খলীলকে মনোনীত করা হয়েছে। তিনজনই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) নবনির্বাচিত প্রতিনিধি।
গতকাল সোমবার বিকেলে শাখা ছাত্রশিবিরের এক জরুরি সদস্য সমাবেশে ২০২৬ সেশনের জন্য এ কমিটি গঠন করা হয়। ছাত্রশিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।
জানা গেছে, ২০২৬ সেশনের জন্য শাখা সভাপতি নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেন সদস্যরা। ভোট গণনা শেষে সর্বাধিক ভোট পাওয়া রিয়াজুল ইসলামকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ। পরে তিনি নবনির্বাচিত সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান।
সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে নবনির্বাচিত সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম শাখা সেক্রেটারি হিসেবে আবদুল আলীম আরিফ আর সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ইব্রাহীম খলীলকে মনোনীত করেন।
নবনির্বাচিত সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জকসুর সদ্য নির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি)। গত কমিটিতেও তিনি ছাত্রশিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। রিয়াজুল ইসলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
নতুন সেক্রেটারি আবদুল আলীম জকসুর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক (জিএস)। তিনি গত কমিটিতেও ছাত্রশিবিরের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আলীম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।
সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মনোনীত মো. ইব্রাহীম খলীল জকসুর নবনির্বাচিত শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।