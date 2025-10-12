এবার যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত মানববন্ধন করবে জামায়াতে ইসলামী

এবার যাত্রাবাড়ী থেকে গাবতলী পর্যন্ত মানববন্ধন করবে জামায়াতে ইসলামী
গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করাসহ পাঁচ দফা দাবিতে তৃতীয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ রোববার এক বিবৃতিতে এ কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন।
জামায়াত ঘোষিত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সব বিভাগীয় শহরে মানববন্ধন এবং ১৫ অক্টোবর দেশের সব জেলা শহরে মানববন্ধন। এর মধ্যে মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জামায়াতের উদ্যোগে যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে মৎস্য ভবন হয়ে গাবতলী বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মানববন্ধন হবে।
বিবৃতিতে গোলাম পরওয়ার বলেন, জামায়াত ঘোষিত পাঁচ দফা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১ থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে গণসংযোগ কর্মসূচি, ১০ অক্টোবর ঢাকাসহ সব বিভাগীয় শহরে গণমিছিল এবং ১২ অক্টোবর জেলা প্রশাসকদের কাছে স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
জামায়াতের কর্মসূচিতে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ছিল দাবি করে দলটির সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, সরকারের উচিত জনগণের মতামতকে শ্রদ্ধা করে অবিলম্বে জামায়াতের পাঁচ দফা দাবি মেনে নিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ সুগম করা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশের জনগণ রাজপথ ছাড়বে না।
জামায়াতের পাঁচ দফা দাবি হলো—গণভোটের মাধ্যমে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি দিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন করা; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতিকে জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোট দেওয়া; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ফ্যাসিস্ট সরকারের সব জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।