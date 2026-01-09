তারেক রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। আজ শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
এর আগে বিকেল সোয়া চারটার দিকে পাকিস্তানি হাইকমিশনার গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছালে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁকে স্বাগত জানান।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ় করার বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলাপ হয়েছে।