জরুরি বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটি

জরুরি বৈঠকে বিএনপির স্থায়ী কমিটি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত ও চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে জরুরি বৈঠকে বসেছেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।
আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়।
বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
সূত্র বলছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী চূড়ান্তের বিষয়টি বৈঠকে গুরুত্ব পাবে। পাশাপাশি শরিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এ নির্বাচনে বিএনপি কতটা ছাড় দেবে, সে বিষয়টিও আলোচনায় থাকবে। এ ছাড়া জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন–সংক্রান্ত সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট ও গণভোটের বিষয়ে আলোচনা করবেন বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারকেরা।
বৈঠক শেষে বেলা ৩টায় সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।