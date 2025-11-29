রাজনীতি

খালেদা জিয়ার প্রতি দোয়া ও ভালোবাসার জন্য তারেক রহমানের কৃতজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানছবি: তারেক রহমানের ফেসবুক পোস্ট থেকে

খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ ও সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যায় রয়েছেন বলে জানিয়েছে বিএনপি। খালেদা জিয়ার প্রতি সবার আন্তরিক দোয়া ও ভালোবাসার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

আজ শনিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি এ কথা জানায়।

বিএনপি বলেছে, রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিস্থিতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে উপনীত হওয়ামাত্র স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে তারেক রহমানের সুদীর্ঘ উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে বলে তাঁর পরিবার আশাবাদী।

বিএনপি বলেছে, খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দল-মতনির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের নাগরিক আন্তরিকভাবে দোয়া করছেন। প্রধান উপদেষ্টা তাঁর রোগমুক্তির জন্য দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা সহায়তার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। দেশ–বিদেশের চিকিৎসক দল সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তির জন্য সবার প্রতি দোয়া অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানিয়েছে বিএনপি।

বিএনপি আরও বলেছে, তারেক রহমানের মন সার্বক্ষণিকভাবে রয়েছে মায়ের পাশে রয়েছে। মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আছে।

