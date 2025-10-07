জাতীয় নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট চায় বিএনপি

জাতীয় নির্বাচনের দিনই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট চায় বিএনপি
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রশ্নে জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট আয়োজনের প্রস্তাবকে যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত মনে করছে বিএনপি। দলটির মতে, একই দিনে ভোট হলে সময়, ব্যয় ও প্রশাসনিক ঝামেলা কমবে; একই সঙ্গে সনদের বিষয়ে জনগণের রায়ও স্পষ্ট হবে।
গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গতকাল সোমবার রাতে দলের স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠকে এ প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সভায় উপস্থিত নেতারা নীতিগতভাবে একমত হন যে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে জনগণের সম্মতি নেওয়া জরুরি, তবে আলাদা করে গণভোট আয়োজন দেশের জন্য সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হবে।
স্থায়ী কমিটির একটি সূত্র জানায়, সভায় সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ ঐকমত্য কমিশনের সর্বশেষ বৈঠকের অগ্রগতি তুলে ধরেন। এরপর সভায় নেতারা বলেন, একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট আয়োজন করলে দ্বৈত ভোট প্রক্রিয়ায় কোনো বিভ্রান্তি হওয়ার কথা নয়। কারণ, দেশের মানুষ স্থানীয় সরকার, উপজেলা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একাধিক ব্যালটে ভোট দিতে অভ্যস্ত।
তবে কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে একই দিনে দুই ধরনের ভোট হলে ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যের মত, পৃথক ব্যালট ব্যবহার করলে এ সমস্যা হবে না।
বিএনপির স্থায়ী কমিটি মনে করে, সরকার চাইলে অধ্যাদেশ জারি করে বা আরপিওতে (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ) সংশোধনী এনে নির্বাচন কমিশনকে গণভোট পরিচালনার ক্ষমতা দিতে পারে। এতে একই দিনে নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোটও সম্ভব হবে।
গণভোট আয়োজনের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি না, এ বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। স্থায়ী কমিটির সদস্যদের অভিমত, গণভোটের সাংবিধানিক ভিত্তি এখনো বহাল রয়েছে। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোটের যে ধারা আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করেছিল, তা হাইকোর্টের রায়ের মধ্য দিয়ে কার্যকর রয়েছে। ফলে গণভোট আয়োজনের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বাধা নেই বলে বিএনপির নেতারা মনে করেন।
হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা ও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের যুক্তরাষ্ট্র সফরের কারণে গত দুই সপ্তাহ স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়নি। সোমবার রাতের সভায় লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তারেক রহমান সভাপতিত্ব করেন। সভায় মির্জা ফখরুল ইসলাম, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ও এ জেড এম জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
জানা গেছে, সভায় জুলাই সনদ ছাড়াও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, দলীয় প্রার্থী চূড়ান্তের প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক ঐক্য রক্ষার বিষয়েও আলোচনা হয়। স্থায়ী কমিটির সদস্যরা মনে করেন, আগামী নির্বাচনে দলে অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় না রাখতে পারলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এ জন্য একযোগে মাঠে নামার পাশাপাশি সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত যেসব নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাঁদের পুনরায় দলে নেওয়ার পরামর্শ দেন সদস্যরা।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তারেক রহমানের সাক্ষাৎকারে বিএনপির অবস্থান ও রাজনৈতিক বার্তার স্থায়ী কমিটি ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তারা মনে করে, সাক্ষাৎকারে তাঁর বক্তব্য ছিল সময়োপযোগী ও যুক্তিনির্ভর।