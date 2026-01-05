তারেক রহমানের সঙ্গে নাগরিক ঐক্যের নেতাদের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন নাগরিক ঐক্যের নেতারা।
সোমবার সন্ধ্যায় বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ দলটির জ্যেষ্ঠ নেতারা।
সাক্ষাৎকালে তাঁরা আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
সাক্ষাৎ শেষে বিএনপির কার্যালয়ের বাইরে এসে মাহমুদুর রহমান মান্না গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘বিএনপির সদ্য প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শুধু শোক জানাতে এসেছিলাম। রাজনৈতিক, নির্বাচন বা অন্য কোনো ইস্যুতে আলোচনা হয়নি। তারেক রহমান বলেছেন, সবাই দেখা করতে আসায় তিনি নিজেকে একা মনে করছেন না। সবার সঙ্গে আছেন বলেই ভাবছেন, দেশ গড়ার কাজে তিনি সবাইকে সঙ্গে চান।’
মাহমুদুর রহমান মান্না আরও বলেন, বাসযোগ্য রাজধানী, চিকিৎসাব্যবস্থা, কৃষিসহ নানা খাত নিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তাঁর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।