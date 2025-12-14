রাজনীতি

ওসমান হাদির ওপর হামলা নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র: নাহিদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আজ রোববার সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির ওপর হামলাকে নির্বাচনবিরোধী ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘চব্বিশের বিপ্লবের যাঁরা অংশীদার ছিলেন, কোনো না কোনোভাবে তাঁদের বিতর্কিত করা, তাঁদের হত্যাযোগ্য করে তোলার চেষ্টা ৫ আগস্ট থেকেই হচ্ছে। এটা সেটারও ধারাবাহিকতা।’

আজ রোববার সকালে রাজধানীর মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের আগে সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এনসিপির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

নাহিদ ইসলাম বলেন, চব্বিশের নেতৃত্বগুলোকে সরিয়ে দিলেই বিপ্লবকে নস্যাৎ করা সম্ভব বলে কোনো একটা শক্তি মনে করছে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হবে।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, আজ বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম একটি কালো দিন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধপন্থী লেখক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী যেসব ব্যক্তি ছিলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই করেছিলেন, সেসব বুদ্ধিজীবীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় এ কারণে যাতে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে এগোতে না পারে।

নাহিদ ইসলাম বলেন, যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করেছিলেন, বুদ্ধিজীবীরা প্রাণ দিয়েছিলেন, ৫৪ বছরেও সেই সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত হয়নি; বরং দেশ বারবার দাসত্বের মুখে পড়েছে, ফ্যাসিবাদের মুখে পড়েছে।

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘সামনে যেহেতু নির্বাচন, এখন সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক উত্তরণের দিকে আমরা যেতে চাই এবং আমাদের সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি, সেই প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করতে চাই।’

