ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার
ময়মনসিংহের গফরগাঁও পৌরসভার সাবেক মেয়র কায়সার আহম্মদসহ (৫৭) কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ মঙ্গলবার ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার অন্যরা হলেন বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার বুড়া মজুমদার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. ইউনুছ আলী ওরফে ইলিয়াস (৫২), গাজীপুর মহানগর আওয়ামী যুবলীগ নেতা শামীম ওসমান (৩৭), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মো. মাহমুদ দেওয়ান শিপু (৩৬), একই ইউনিটের দপ্তর সম্পাদক মো. জামিল হোসেন (৩৫), ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষক লীগের সহসভাপতি মো. সোলেমান (৪৪), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সভাপতি ইকরামুল হাসান রুবেল (৩৪), টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার চেয়ারম্যান কাজী অলিদ ইসলাম (৫৪), ক্যান্টনমেন্ট থানার বারনটেক ইউনিটের শ্রমিক লীগ নেতা মোহাম্মদ খাইরুল ইসলাম ওরফে জুয়েল খাঁ (৪৭), ঢাকা মহানগরের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি মো. সজীব খান (৩৩), ঢাকা মহানগরের দারুস সালাম থানার ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আসলাম খান (৪৯), গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি হিরু মিয়া (৫৬)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।