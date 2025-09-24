রাজনীতি

শেখ হাসিনার ছবিতে ডিম নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
একটি গাছে শেখ হাসিনার ছবির ব্যানার টানিয়ে তাতে ডিম নিক্ষেপ করা হয়। বিজয়নগর, ঢাকা। ২৪ সেপ্টেম্বরছবি: প্রথম আলো

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিতে গণ ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি করেছেন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার রাজধানীর বিজয়নগরে গণ অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে একটি গাছে শেখ হাসিনার ছবির ব্যানার টানিয়ে তাতে ডিম নিক্ষেপ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের প্রতিবাদে এ কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ গণ অধিকার পরিষদ।

ছাত্র অধিকার পরিষদ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুল ইসলাম রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, নিউইয়র্কে জুলাই যোদ্ধাদের ওপর ডিম নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাসনিম জারাকে গালাগাল করা হয়েছে। এই হেনস্তা হয়েছে জুলাই শক্তির ওপর। গালাগাল করা হয়েছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সবাইকে।

এই সরকারের মধ্যে এখনো হাসিনার দোসররা রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুশফিকুল। তিনি বলেন, তাদেরই একটি অংশ গত ২৯ আগস্ট আমাদের নেতা নুরুল হক নুরের ওপর হামলা করেছে। আমরা মনে করি এই সরকারকে এই সব কিছুর দায় নিতে হবে।’

ডিম নিক্ষেপের আগে বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতারা। এতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান বাংলাদেশের যেসব মিশনে আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদীরা রয়েছে, তাদের আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

