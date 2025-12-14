রাজনীতি

যেকোনো মূল্যে হতে হবে নির্বাচন : তারেক রহমান

‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ঢাকা, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মহানগর বিএনপির নেতাদের অংশগ্রহণ।

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
তারেক রহমানফাইল ছবি

যেকোনো মূল্যে নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র থেমে নেই, বরং আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় লন্ডন থেকে ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে তারেক রহমান এ কথাগুলো বলেন। রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে ঢাকা, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ মহানগর বিএনপির নেতারা অংশ নেন।

বিএনপির উদ্যোগে সকালে শুরু হওয়া এ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যায় সমাপনী বক্তব্য দেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘আমি এক বছর আগে বলেছিলাম যে নির্বাচন অত সহজ হবে না, ষড়যন্ত্র কিন্তু থেমে নেই। আপনারা গুলশান অফিসে অনেকেই এসেছিলেন। যখন আমরা আমাদের যাঁরা মোটামুটিভাবে প্রত্যাশিত প্রার্থী ছিলেন, এ রকম আমরা যাঁদেরকে ডেকেছিলাম, সেখানে আমি একটা কথা বলেছিলাম—ষড়যন্ত্র কিন্তু থেমে নেই।’ তিনি বলেন, গত কয়েক দিনের ঘটনা, বিশেষ

করে চট্টগ্রামে বিএনপির এক প্রার্থীর ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা প্রমাণ করছে যে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। যা বলছিলাম, তা কিন্তু সত্য হচ্ছে আস্তে আস্তে।

এমন বাস্তবতায় দলীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা যদি নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য কমিয়ে নিয়ে না আসি, আমরা যদি নিজেরা ঐক্যবদ্ধ না হই, এই দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।’

বিএনপির সাত দিনব্যাপী আলোচনা সভা ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশকে খাদের কিনারা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তিনি বলেন, ‘যেই ষড়যন্ত্রগুলো চলছে, বিভিন্ন সূত্র খবর বলছে—এই ষড়যন্ত্র এখনই থেমে থাকবে না। এটা আরও খারাপ রূপ হতে পারে। কিন্তু আমাদের ভয় পেলে চলবে না। আমাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত হলে চলবে না। আমাদেরকে মানুষকে সাহস দিতে হবে। আমাদেরকে নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, দেশের সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক

মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমরা যত ঐক্যবদ্ধ হব, আমরা যত সামনে এগিয়ে আসব, আমরা যত পরিস্থিতি তৈরি করব, যেকোনো মূল্যে নির্বাচন হতে হবে। এই পরিস্থিতি আমরা যত তৈরি করব, ষড়যন্ত্রকারীরা তত পিছু হটতে বাধ্য হবে। তাদেরকে পিছু হটানোর ক্ষমতা এবং শক্তি একমাত্র আপনাদের আছে।

দেশ পরিচালনা ও দেশ গঠনের প্রশ্নে বিএনপির পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, ‘এই মুহূর্তে বিএনপি ছাড়া মাঠে যত রাজনৈতিক দল আছে, আর কে দেশ পরিচালনার বা দেশ গঠনের পরিকল্পনা দিয়েছে?’ তিনি দাবি করেন, একমাত্র বিএনপির কাছেই নারীদের স্বাবলম্বী করা, কৃষকের অর্থনীতি শক্তিশালী করা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা, প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, তরুণদের কর্মসংস্থান, খাল খনন ও পরিবেশ রক্ষা—সব বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।

তারেক রহমান বলেন, ‘বিএনপির পরিকল্পনায় শুধু পড়াশোনা নয়, লেখাপড়া, আর্ট, কালচার, স্পোর্টস—সবকিছুতে কীভাবে সুন্দরভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা যায়, প্রত্যেকটি বিষয়ে আপনাদের কাছে পরিকল্পনা আছে।’ অতীতের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি দেশকে যা অতীতে পরিচালনা করে যে রকম খাদের কিনারা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে, বিএনপি আবার সেটা করতে পারবে।’ তাঁর মতে, সেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা একমাত্র বিএনপিরই আছে।

উপস্থিত নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, ‘এই আত্মবিশ্বাস কি আছে? আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন যে আপনাদের সেই ক্ষমতা আছে?’ তখন নেতারা ‘হ্যাঁ’ বলে জবাব দেন।

মনোনয়ন না পাওয়া নেতাদের প্রতিও তারেক রহমান আহ্বান জানান দলীয় শৃঙ্খলা ও ঐক্যের প্রশ্নে আপসহীন থাকতে। তিনি বলেন, ‘এখানে আপনারা অনেকেই উপস্থিত আছেন, যাঁরা হয়তো মনোনয়ন চেয়েছিলেন। আপনাদেরকে হয়তো আমরা দিতে পারিনি। আপনারই আরেক সহকর্মীকে আমরা দিয়েছি।’ তিনি প্রশ্ন রাখেন, ‘এই মুহূর্তে কোনটি বড়—দল না ব্যক্তি?’ এরপর নিজেই উত্তর দেন, ‘ব্যক্তির চেয়ে অবশ্যই দল বড়।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন