নাশকতার দুই মামলায় খালাস পেলেন সাবেক যুবদল নেতা ইসহাক

নাশকতার দুই মামলায় খালাস পেলেন সাবেক যুবদল নেতা ইসহাক
রাজধানীর বংশাল ও কোতোয়ালি থানার পৃথক দুটি নাশকতার মামলায় দণ্ডিত যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইসহাক সরকার আপিলে খালাস পেয়েছেন। ঢাকার ১৬তম মহানগর অতিরিক্ত বিচারক সেলিনা আক্তার আপিলের রায়ে আজ বুধবার তাঁকে খালাস দেন।
আসামিপক্ষের আইনজীবী মো. মামুন মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৫ অক্টোবর বংশাল থানার নাশকতার মামলায় ইসহাক সরকারের দণ্ডবিধির ১৪৩ ধারায় ৬ মাস ও ৩৫৩ ধারায় ২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এর আগে একই বছরের ৭ আগস্ট কোতোয়ালি থানার মামলায় তাঁকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত।
গত ৭ সেপ্টেম্বর এই দুই মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করেন ইসহাক সরকার। ওই দিন আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। পরে গত ২১ সেপ্টেম্বর আপিলের শর্তে জামিনে কারামুক্ত হন তিনি।
দুই মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর কোতোয়ালি থানাধীন এলাকায় অগ্নিসংযোগ, গাড়ি ভাঙচুরসহ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ইসহাক সরকারসহ ৩৮ জনের নাম উল্লেখ করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করে পুলিশ। এর আগে ২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর বংশাল থানাধীন এলাকায় ইসহাক সরকারের নেতৃত্বে গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা করে। তখন আসামির গ্রেপ্তারে চেষ্টা করলে ইটপাটকেল, লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। এ সময় তাঁরা ককটেল বিস্ফোরণ করেন। এ ঘটনায় বংশাল থানায় মামলা করে পুলিশ।