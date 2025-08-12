রাজনীতি

ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু, প্রথম দিনেই ফরম নিলেন ৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সিনেট ভবনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন প্রার্থী হতে ইচ্ছুক একজনছবি: প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার প্রথম দিনে ডাকসুর বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক ৭ জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অধ্যাপক জসীম উদ্দিন বলেন, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ডাকসুর প্রার্থীরা সিনেট ভবনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তার কক্ষ থেকে এবং হল সংসদের প্রার্থীরা নিজ নিজ হল থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রথম দিনে ডাকসুর প্রার্থী হিসেবে ৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। যাঁদের মধ্যে সহসভাপতি পদে ২ জন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ১ জন এবং ৪ জন সদস্য পদে ফরম নিয়েছেন। আর হল সংসদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহের প্রথম দিনের হিসাবটা এখনো পাওয়া যায়নি।

এই শিক্ষক আরও বলেন, আচরণবিধি মেনে সবাই ফরম নিচ্ছেন। সাতজনের মধ্যে একজন ফরম পূরণ করে জমাও দিয়েছেন। এটা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক বলে তাঁরা মনে করছেন।

মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তরে গিয়ে দেখা যায়, প্রার্থীরা সশরীর এসে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন। সেখানে তেমন ভিড় দেখা যায়নি।

প্রথম দিনে ডাকসুর আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মোস্তাকিম মাহমুদ রাহিম। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মনোনয়ন নিয়েছি। পরে জমা দেব। প্রার্থী হিসেবে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যাতে বজায় থাকে, সেই প্রত্যাশা থাকবে। তারপর ফলাফল যা-ই হোক না কেন, আশা করি সবাই মেনে নেবেন।

মনোনয়নপত্র বিতরণের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রার্থীরা ১২ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ আগস্ট বেলা ৩টা। যাচাই-বাছাই শেষে ২১ আগস্ট বেলা ১টার সময় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি মনোনয়ন ফরমের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা।

ডাকসু ও হল সংসদ আচরণ বিধিমালা-২০২৫ অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না এবং পাঁচজনের বেশি সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ বা জমা দেওয়া যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫-এর ভোট গ্রহণ হবে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে। ২৮ বছর পর ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

