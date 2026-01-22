রাজনীতি

প্রচারে নেমে ইশরাক বললেন, ‘আপনাদের সন্তান হিসেবে এসেছি, একটা সুযোগ চাচ্ছি’

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
নির্বাচনী প্রচারে ঢাকা–৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলাবাজার এলাকায়ছবি: সৈয়দ রিফাত মোসলেম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেছেন ঢাকা–৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন। তিনি বাংলাবাজারে পথসভা করেন। পথসভায় এলাকাবাসীর উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁদেরই সন্তান হিসেবে তিনি এসেছেন। একটা সুযোগ চাচ্ছেন।

আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর আগে সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর জুরাইন কবরস্থানে যান ইশরাক হোসেন। সেখানে তিনি তাঁর বাবা ঢাকার প্রয়াত মেয়র সাদেক হোসেন খোকার কবর জিয়ারত করেন। এরপর বাংলাবাজার চৌরাস্তা এলাকা থেকে হেঁটে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তিনি।

রাজধানীর সূত্রাপুর, ওয়ারী, গেন্ডারিয়া ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৬ আসন। অসংখ্য পাইকারি–খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে এই আসনভুক্ত এলাকায়।

প্রচারের শুরুতেই সূত্রাপুর এলাকার বেশ কয়েকটি মোটরপার্টস ও বইয়ের মার্কেটে যান ইশরাক। তিনি দোকানে দোকানে গিয়ে তিনি তাঁর প্রতীক ধানের শীষ মার্কায় ভোট চান।

এরপর বাংলাবাজার এলাকায় বইয়ের মার্কেটে পথসভা করেন ইশরাক। পথসভায় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

পথসভায় ইশরাক বলেন, ‘আমি আজকে আপনাদের সামনে এসেছি আপনাদের সন্তান হিসেবে। আপনাদের কাছে একটা সুযোগ প্রার্থনা করার জন্য। ইতিপূর্বে আমি কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করি নাই। কোনো সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলাম না। তাই আমি আপনাদের কাছে একটা সুযোগ চাচ্ছি।’

এই এলাকায় অনেক সমস্যা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ইশরাক। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্যাসের মারাত্মক সংকট চলছে। এতে এখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এখানে যানজটের একটা বিশাল সমস্যা রয়েছে। জলাবদ্ধতার সমস্যাও রয়েছে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণসহ বহুমুখী দূষণের কারণে এলাকাটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তিনি এসব সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। এর বাইরেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্যবিমোচন ও কর্মসংস্থান নিয়ে তাঁর ব্যাপক পরিকল্পনা রয়েছে।

