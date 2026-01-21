জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করায় চরমোনাই পীরকে হেফাজত আমিরের অভিনন্দন

জামায়াতের সঙ্গ ত্যাগ করায় চরমোনাই পীরকে হেফাজত আমিরের অভিনন্দন
নির্বাচনের আগে জামায়াতের জোট থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।
আজ বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে হেফাজতের আমির বলেন, ‘আমরা হেফাজতের পক্ষ থেকে ৫ আগস্ট পরিবর্তিত বাংলাদেশে সহিহ আকিদা বিশ্বাসী ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ইসলামপন্থীদের বৃহত্তর ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে কাজ করেছি। মওদুদীবাদী জামায়াতকে বাদ দিয়ে এক হওয়ার আহ্বান করেছি। ইমান আকিদা বাদ দিয়ে কারও সাথে জোট না করতে সতর্ক করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! মওদুদীবাদী জামায়াতের খপ্পর থেকে বের হয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এককভাবে রাজনৈতিক পথচলা তৈরি করতে পারায় বিশেষ মুবারকবাদ জানাই।’
ইসলামি রাজনীতিতে হকপন্থীদের একক পথচলা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল উল্লেখ করে হেফাজতের আমির বলেন, ‘ইসলামপন্থী রাজনীতির জন্য এই পথচলা আগামী দিনে ভালো অবস্থা তৈরি করবে।’
আমিরে হেফাজত আরও বলেন, ‘জামায়াতের সাথে থাকার কারণে এ দেশের ইসলামপন্থার বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পীর সাহেব চরমোনাইয়ের একক পথচলার সিদ্ধান্ত সেই ক্ষতির পথ অনেকটাই বন্ধ করবে বলেই মনে করি। এই সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারায় ইসলামী আন্দোলনের আমির এবং এই দলকে বিশেষ মুবারকবাদ জানাই।’
আমিরে হেফাজত তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন, হেফাজত বরাবরের ন্যায় আগামী নির্বাচনেও কোনো দলের পক্ষে অবস্থান নেবে না। তিনি বলেন, ‘যারা নিরেট ইসলামপন্থাকে ধারণ করে, জনগণ তাদেরই ভোট দেবেন বলে আমি আশাবাদী।’ যারা ইসলামের নামে মওদুদীবাদ এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে, তাদের আগামী নির্বাচনে ভোট না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। আগামী নির্বাচনে উলামায়ে দেওবন্দ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সব অনুসারী একই সঙ্গে পথ চলবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।