ঢাকার ২০ এমপির ১৮ জনই প্রথমবার নির্বাচিত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৭টির বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকার ২০টি আসনের সব কটির ফল পাওয়া গেছে। ঘোষিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকার এই ২০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৮ জনই প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন।
ফলাফলে দেখা যায়, ঢাকার ১৩টি আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং ৭টি আসনে ১১–দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। এর মধ্যে একটি আসনে জয় পেয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
হেভিওয়েট প্রার্থী ও তিন দলের প্রধানের অংশগ্রহণের কারণে ঢাকার আসনগুলো এবার আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। ঢাকা–১৭ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ঢাকা–১৫ থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান এবং ঢাকা–১১ আসন থেকে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জয়ী হয়েছেন। এই তিন শীর্ষ নেতাই প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হতে যাচ্ছেন। দেশজুড়ে দুই–তৃতীয়াংশ আসনে জয় পাওয়া দল বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বলে জোর আলোচনা রয়েছে।
ঢাকা থেকে নির্বাচিতদের মধ্যে কেবল দুজন এর আগেও সংসদ সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন ঢাকা–২ আসন থেকে নির্বাচিত আমানউল্লাহ আমান এবং ঢাকা–৮ আসনের মির্জা আব্বাস।
ডাকসুর সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান এর আগে পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা–৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য ছিলেন। দুই মেয়াদে তিনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। অন্যদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস পঞ্চম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে ঢাকা–৬ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। তিনি মন্ত্রী ও অবিভক্ত ঢাকার মেয়রের দায়িত্বও পালন করেছেন।
এ ছাড়া ঢাকা–৩ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির প্রার্থী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এর আগে টেকনোক্র্যাট কোটায় প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করলেও সংসদ সদস্য হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম জয়।