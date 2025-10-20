ছাত্র সংসদের মতো ‘ভোটবিপ্লব’ জাতীয় নির্বাচনেও হবে: জামায়াত নেতা রফিকুল

ছাত্র সংসদের মতো ‘ভোটবিপ্লব’ জাতীয় নির্বাচনেও হবে: জামায়াত নেতা রফিকুল
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ডাকসু, জাকসু, চাকসু, রাকসুর মতো ‘ভোটবিপ্লব’–এর আশা করছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান।
রফিকুল ইসলাম বলেছেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ভিপি (ভিপি প্রার্থী) ভোট পাইছে ৩ হাজার আর শিবিরের ভিপি (ভিপি প্রার্থী) ভোট পাইছে সাড়ে ১২ হাজার। আপনারা টের পাইতাছেন না? বাংলাদেশের মানুষ আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ রকম একটা নীরব ভোটবিপ্লব করবে, ইনশা আল্লাহ।’
আজ সোমবার বিকেলে ঢাকার জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বিক্ষোভ মিছিল–পূর্ব সমাবেশে এ কথা বলেন রফিকুল ইসলাম। নির্বাচনসহ নানা প্রশ্নে বিএনপির সঙ্গে বিরোধের মধ্যে তিনি এ কথা বলেন, তবে কোনো দলের নাম তিনি উল্লেখ করেননি।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এ বছর ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রতিটিতেই বিজয়ী হয়েছে জামায়াতের ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির।
আগামী ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা রয়েছে। সেই নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব), তার আগে নভেম্বরে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে জামায়াত। সে দাবিতেই আজ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা।
সমাবেশে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের। কিন্তু তিনি ‘অনিবার্য কারণে’ উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে জানানো হয়। তাই রফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হয়ে যোগ দেন এ সমাবেশে।
রফিকুল ইসলাম বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যেই গণভোট দিতে হবে। এরপর জুলাই সনদের ভিত্তিতেই আগামী মধ্য ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। গণহত্যার বিচার দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব দাবি মেনে নেওয়া না হলে জামায়াতের আন্দোলন চলতেই থাকবে।
নির্বাচনের ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ তৈরি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি জানানোর পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে হুঁশিয়ার করে রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘অবশ্যই দলীয়করণের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। নইলে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে রাজপথে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছে, আপনাদের বিরুদ্ধেও আগামী দিনে বাংলাদেশের মানুষ রাজপথে লড়াইয়ে নেমে যাবে। তখন কিন্তু কেউই আর পালানোর জায়গা পাবেন না।’
জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নায়েবে আমির হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জামায়াতের ঢাকা-৫ আসনের মনোনীত প্রার্থী কামাল উদ্দিন, ঢাকা-৬ আসনে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান প্রমুখ।