একটি শক্তি গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছে: বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক

একটি শক্তি গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র করছে: বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক
একটি শক্তি অগণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, একটি শক্তি এখনো পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসে দেশের গণতন্ত্রকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। দেশে গণতন্ত্র এখনো চূড়ান্তভাবে নিরাপদ নয়।
আজ সোমবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডা. মিলন অডিটোরিয়ামে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
বিএনপির এই চিকিৎসক নেতা বলেন, ‘গণতন্ত্রের লড়াই এখনো শেষ হয়নি। মানুষের ভোটের রায়ে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা এই লড়াইয়ের ফল ভোগ করতে পারব। একটি শক্তি এখনো চেষ্টা করছে কীভাবে পেছনের দরজা দিয়ে এই দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে দেশ শাসন করতে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। তাহলেই বেগম খালেদা জিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।’
রফিকুল ইসলাম বলেন, এক-এগারোর সময় বিদেশে পাঠানোর সব চক্রান্ত উপেক্ষা করে বেগম জিয়া দেশের মাটি ও মানুষের কথা ভেবে দেশ ছাড়েননি। দেশের মাটিতেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বলেন, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য খাত এবং সামাজিক উন্নয়নে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান ইতিহাসে অমলিন। তিনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. মিলন অডিটোরিয়ামও তাঁর সরকারের অবদান।
গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রফিকুল ইসলাম তারেক রহমানের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল শাখা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন এই দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিএনপির ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল শাখার সভাপতি মো. আজিমের সভাপতিত্বে ও শিপন মিয়ার পরিচালনায় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।