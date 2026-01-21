রাজনীতি

ঢাকা–৬ আসনে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে জামায়াত প্রার্থীর উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা–৬ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবদুল মান্নান। আজ বুধবার দুপুরে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়েছবি: প্রথম আলো

ঢাকা–৬ আসনের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আসনটির জামায়াত মনোনীত প্রার্থী আবদুল মান্নান।

আজ বুধবার সকালে প্রতীক পাওয়ার পর ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এই উদ্বেগের কথা বলেন।

আবদুল মান্নান বলেন, যেভাবে নির্বাচন অফিসগুলো পরিচালিত হচ্ছে, তাতে ব্যালটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল নির্বাচনী উপকরণের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা আছে।

নির্বাচনী পরিবেশের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে জামায়াতের এই প্রার্থী বলেন, পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহারসংক্রান্ত ঘটনাগুলোর কোনো সুরাহা হয়নি। একই সঙ্গে নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে আছে।

আবদুল মান্নান আরও বলেন, ঢাকা–৬ আসনের সব থানাপর্যায়ের নির্বাচন অফিস বর্তমানে একটি ভাড়া ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। ওই ভবনের মালিকানা প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইশরাক হোসেনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন ব্যক্তির বলে অভিযোগ আছে। একই ভবনে ব্যালট পেপার, অমোচনীয় কালি ও অন্যান্য গোপন ও সংরক্ষিত নির্বাচনী উপকরণ রাখলে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অভিযোগ করেও সুরাহা মেলেনি উল্লেখ করে আবদুল মান্নান বলেন, এ বিষয়ে ১৪ জানুয়ারি রিটার্নিং কর্মকর্তার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনে তিনি লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন। তবে এখনো সেই আবেদন কমিশনে পাঠানো হয়নি। এমনকি রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়েও অভিযোগপত্রের গ্রহণ কপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সূত্রাপুর, ওয়ারী, গেন্ডারিয়া ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়তে যাচ্ছেন আবদুল মান্নান। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন।

