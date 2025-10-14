ভোজ্যতেলের দাম ও চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ট্যারিফ প্রত্যাহারের দাবি বাম গণতান্ত্রিক জোটের

ভোজ্যতেলের দাম ও চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ট্যারিফ প্রত্যাহারের দাবি বাম গণতান্ত্রিক জোটের
সয়াবিন ও পাম তেলের দাম এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল (ট্যারিফ) বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাম গণতান্ত্রিক জোট। এই সিদ্ধান্তকে গণবিরোধী উল্লেখ করে অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন জোটের নেতারা।
আজ মঙ্গলবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা এসব দাবি জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, সরকার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। বাজারে চাল, ডাল, সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। তার ওপর নতুন করে বোতলজাত সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৬ টাকা, খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ৮ টাকা এবং খোলা পাম অয়েলের মূল্যবৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্ত জনজীবনের সংকটকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে।
গত এপ্রিলে বোতলজাত ও খোলা সয়াবিন তেল এবং পাম অয়েলের দাম ১২ টাকা বাড়ানো হয়েছিল উল্লেখ করে বিবৃতিতে জোটের নেতারা বলেন, ৫ মাসের ব্যবধানে নতুন করে মূল্যবৃদ্ধির কোনো যৌক্তিকতা নেই।
চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে মাশুল বাড়ানো প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়, জনগণের কথা না ভেবে আমদানি-রপ্তানিকারকদের কথা চিন্তা করে একতরফাভাবে বন্দরের মাশুল (ট্যারিফ) ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের এ সিদ্ধান্ত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। লাভজনক অবস্থায় থাকার পরও ট্যারিফ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত খুবই রহস্যজনক। একদিকে জনমত উপেক্ষা করে লাভজনক বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডেলিংয়ের দায়িত্ব বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তারই অংশ হিসেবে বিদেশি কোম্পানিকে যাতে ট্যারিফ বাড়াতে না হয়, সে জন্য বিদেশি অপারেটরদের মুনাফার সুবিধা করে দিতেই ইজারার পূর্বে সরকারই ট্যারিফ বাড়ানোর এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, এই ট্যারিফ বাড়ানোর প্রভাব পড়বে আমদানি–রপ্তানি বাণিজ্যে। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এবং এই বাড়তি মূল্য দেশের জনগণকেই পরিশোধ করতে হবে।
বিবৃতিতে বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর পুলিশের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। অবিলম্বে হামলাকারী পুলিশের বিচারও দাবি করেছেন বাম জোটের নেতারা। একই সঙ্গে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়।
বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রসিদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদের (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আবদুল আলী যৌথভাবে এ বিবৃতি দিয়েছেন।