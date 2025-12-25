রাজনীতি

জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধছে এনসিপি, দাবি আবদুল কাদেরের

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে নির্বাচনী আসন সমঝোতায় যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের।

আবদুল কাদের আজ বৃহস্পতিবার সকালে এক ফেসবুক পোস্টে বলেছেন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল শুক্রবার এই জোটের ঘোষণা আসতে পারে।

এ নিয়ে এনসিপির কোনো বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। আবদুল কাদেরের পোস্টের পর কথা বলতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ শীর্ষ পর্যায়ের পাঁচজন নেতার মুঠোফোনে কল করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি। জামায়াতে ইসলামীর কোনো প্রতিক্রিয়াও তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

আবদুল কাদের এনসিপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত না হলেও তাঁর জুলাই অভ্যুত্থানের সহযোদ্ধারাই এই রাজনৈতিক দলটি গড়ে তোলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তাঁর মতোই সমন্বয়ক ছিলেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ শীর্ষ নেতারা। গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে এনসিপি-সমর্থিত প্যানেল থেকে ভিপি পদে প্রার্থী হয়েছিলেন আবদুল কাদের।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সমর্থক হিসেবে পরিচিত আবদুল কাদের। অভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়া আসিফ মাহমুদ উপদেষ্টার পদ ছেড়ে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি এনসিপিতে যোগ না দিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হচ্ছেন।

এনসিপি ভুল পথে আছে দাবি করে যুগ্ম সদস্যসচিব মীর আরশাদুল হকের দলটি ছাড়ার ঘোষণা আসার দিনেই ফেসবুক পোাস্টে দলটির সঙ্গে জামায়াতের জোট বাঁধার খবর পাওয়ার দাবি করলেন আবদুল কাদের।

আবদুল কাদেরের ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট।

আবদুল কাদের লিখেছেন, ‘তারুণ্যের রাজনীতির কবর রচিত হতে যাচ্ছে। এনসিপি অবশেষে জামায়াতের সাথেই সরাসরি জোট বাঁধতেছে। সারা দেশে মানুষের, নেতা–কর্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গুটিকয়েক নেতার স্বার্থ হাসিল করতেই এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল এই জোটের ঘোষণা আসতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে কার্যত এনসিপি জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।’

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা হয়েছে। এনসিপি শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে নির্বাচনের মাঠে নেমেছে, শতাধিক আসনে প্রার্থীও ঘোষণা করেছে। তাঁরা এবি পার্টি ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনকে নিয়ে ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ গঠন করলেও আরও দলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আবদুল কাদের দাবি করছেন, জামায়াতের কাছে এনসিপি ৫০টি আসন চেয়েছিল, দর–কষাকষির পর ৩০ আসনে রফা হয়েছে। এই শর্ত অনুযায়ী এনসিপি বাকি ২৭০ আসনে কোনো প্রার্থী দিতে পারবে না।

আবদুল কাদের আরও দাবি করেন, নির্বাচনে জিতলে নাহিদ প্রধানমন্ত্রী হবেন, আর জিততে না পারলে বিরোধীদলীয় নেতা হবেন, এমন আলোচনাও রয়েছে।

