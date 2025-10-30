রাজনীতি

নভেম্বরের মধ্যে গণভোটসহ পাঁচ দাবিতে ইসিতে জামায়াতসহ আট দল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, জাগপাসহ কয়েকটি দল রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মেট্রোস্টেশন থেকে মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে আসে। সেখানে সমাবেশের পর তারা স্মারকলিপি দেয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালেছবি: প্রথম আলো

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে আগামী নভেম্বরের মধ্যে গণভোট করাসহ পাঁচ দাবিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি দল।

জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম সাংবাদিকদের বলেন, ‘বর্তমান সময়ের আলোচিত বিষয় হচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি। আমরা দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে নভেম্বরের মধ্যে গণভোট আয়োজনের দাবি জানিয়েছি।’

কোনো কোনো দল জাতীয় নির্বাচন আর গণভোট এক দিনে আয়োজনের প্রস্তাব করেছে উল্লেখ করে এই জামায়াত নেতা বলেন, 'ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হোক, কিন্তু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের যে চেতনা, ছাত্র–জনতার রক্তের যে স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে, সে জন্য জাতীয় নির্বাচন আর গণভোট এক দিনে নয়।’

সংশোধিত আরপিওর আলোকে জাতীয় নির্বাচন ও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতেও দলগুলো নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানিয়েছে বলে জানান এই জামায়াত নেতা। তিনি বলেন, ‘কোনো কোনো দল আরপিওকে সংসদে আনার কথা বলেছে। আমরা মনে করি, আরপিও যেটা উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছে, এটায় কোনো কাটছাঁট করা যাবে না।’

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা), নেজামে ইসলাম পার্টি, ডেভেলপমেন্ট পার্টি ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মেট্রোস্টেশন থেকে মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে আসে। সেখানে দলগুলো সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

দলের নেতা-কর্মীরা বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন, অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন সুষ্ঠু নির্বাচন, গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। নেতারা আরও বলেন, সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব দ্রুত বাস্তবায়নই এখন সময়ের দাবি।

পরে আগারগাঁও মেট্রোস্টেশন থেকে মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সামনে যায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিম ও ঢাকা-১৩ আসনে জামায়াত–সমর্থিত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোবারক হোসাইন। মিছিলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় এবং ঢাকা মহানগরী উত্তর ও দক্ষিণের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

