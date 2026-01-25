ছয়তলা থেকে একজন নেমে এসেছেন শুধু দেখা করার জন্য: তাসনিম জারা

নির্বাচনী প্রচার
ছয়তলা থেকে একজন নেমে এসেছেন শুধু দেখা করার জন্য: তাসনিম জারা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৯ আসনে প্রচারে নেমে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া ও ভালোবাসা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা।
আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর খিলগাঁও মডেল হাইস্কুলের সামনে নির্বাচনী প্রচারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।
তাসনিম জারা বলেন, ‘আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাঁটছি। মানুষের কাছে যাচ্ছি, তাঁদের কথা শুনছি। বাজারে, রাস্তায় ও উঠানে যাচ্ছি। একটু আগে একজন ছয়তলা থেকে নেমে এসেছেন শুধু দেখা করার জন্য। খুবই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া ও ভালোবাসা পাচ্ছি।’
নির্বাচনী প্রচারে যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই সাধারণ মানুষ ঘিরে ধরছেন, সেলফি তুলছেন বলে জানান তাসনিম জারা। শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী মানুষ তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন বলেন তিনি। কেউ কেউ সন্তানদের পাশে দাঁড় করিয়ে মুঠোফোনে ছবি তুলছেন বলেন তিনি।
নিজের ইশতেহার প্রসঙ্গে তাসনিম জারা বলেন, ‘আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির রাজনীতির কথা বলছি। মানুষ এতে সাড়া দিচ্ছেন। ঢাকা-৯ আসনের যে বাস্তব চাহিদা, তা ইশতেহারে তুলে ধরা হয়েছে।’ আকাশকুসুম নয়, সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা রাখা হয়েছে বলেন তিনি। এলাকার মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তিতে ইশতেহার তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তাসনিম জারা।
খিলগাঁও ও বউবাজার এলাকায় প্রচারের অভিজ্ঞতা জানান তাসনিম জারা। তিনি বলেন, প্রতিদিনই এমন অনেক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একজন নারী ভোটারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তিনি বলেছেন, তাঁর ছেলে জানিয়েছে, লাঠিতে ভর দিয়েও তিনি বাজারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এসব মুহূর্ত আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দেয়।’
দলীয় সমর্থন না থাকায় লড়াই করা কঠিন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তাসনিম জারা বলেন, বিষয়টি তিনি ইতিবাচকভাবেই দেখছেন। এতে মানুষের আরও কাছে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। তাঁরা মন খুলে তাঁদের সমস্যার কথা বলছেন।
ইশতেহারের অগ্রাধিকার বিষয়ে তাসনিম জারা জানান, ছয়টি প্রধান খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গ্যাস, সড়ক ও জলাবদ্ধতার মতো নাগরিক সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, নিরাপত্তা এবং এমপির জবাবদিহি। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের খোঁজ না পাওয়ার যে অভিযোগ মানুষের আছে, সেটিও ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।