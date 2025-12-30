খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির শোক, দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির শোক, দোয়া মাহফিল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্যালিফোর্নিয়া শাখা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টায় ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় খালেদা জিয়া ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।
স্থানীয় সময় সোমবার (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার) এক শোকবার্তায় ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী (শিপলু) ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের প্রতি অবিচল আস্থাশীল সব মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতি শোকাহত ও ব্যথিত। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব ও অপরিসীম দেশপ্রেম জাতি কোনো দিন ভুলবে না।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সাংবিধানিক শাসনের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রাম আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি প্রতিকূলতার মুখে অবিচল ছিলেন এবং জনগণের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।
শোকবার্তায় খালেদা জিয়ার পরিবার, বিশ্বজুড়ে থাকা বিএনপির নেতা-কর্মী এবং শোকাহত সবার প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং এই চরম শোকের সময়ে তাঁর প্রিয়জনদের ধৈর্য ও শক্তি দান করেন।’
দোয়া মাহফিলের আয়োজন
খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিএনপির ক্যালিফোর্নিয়া শাখা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। স্থানীয় সময় সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৩০ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর, বেলা ১১টা ৩০ মিনিট) লস অ্যাঞ্জেলেসের ৪২০১ ওয়েস্ট থার্ড স্ট্রিটে অবস্থিত দলীয় কার্যালয়ে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
দোয়া মাহফিলে ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এম ওয়াহিদ রহমান উপস্থিত ছিলেন। দোয়া পরিচালনা করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক হাফেজ বেলাল হোসেন।
দোয়া মাহফিলে অন্যান্য নেতা–কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং সাবেক সভাপতি আবদুল বাসেত, সহসভাপতি সাইফুল আনসারী, সহসভাপতি আফজাল হোসেন চৌধুরী।