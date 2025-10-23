অশান্তিতে নোবেল থাকলে এ সরকার কম্পিটিশনের উপযুক্ত: জি এম কাদের
অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেন, এ সরকারের নেতৃত্বে দেশ শান্তির দিকে ধাবিত হওয়ার কথা থাকলেও এখন অশান্তির দিকে যাচ্ছে। অশান্তিতে যদি নোবেল পুরস্কার থাকে, তাহলে এ সরকার সে পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করার উপযুক্ত হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জাতীয় পার্টির কাকরাইল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন জি এম কাদের। উপজেলা দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয় পার্টির জি এম কাদেরের নেতৃত্বাধীন অংশ।
জি এম কাদের বলেন, ‘আমরা শান্তি স্থাপনের জন্য একজন নোবেল প্রাইজ (নোবেল পুরস্কার) পাওয়া ব্যক্তিকে এনেছিলাম, সবাই আশা নিয়ে বসেছিল। কিন্তু সবাইকে হতাশ করে উনি এখন যেভাবে দেশকে অশান্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার কাছে মনে হয়, অশান্তির জন্য যদি কোনো নোবেল প্রাইজ বা এ ধরনের প্রাইজ থাকে, সেটার জন্য বর্তমান সরকার এখন কম্পিটিশন (প্রতিযোগিতা) করতে যাচ্ছে বা কম্পিটিশনের উপযুক্ত হয়েছে।’
বর্তমান সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের নামে অনৈক্য কমিশন তৈরি করেছে মন্তব্য করে জাপা চেয়ারম্যান বলেন, ‘তারা (কমিশন) দেশের অর্ধেক লোককে বাদ দিয়ে ঐক্য গড়ার চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি, এটা একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র দেশের বিরুদ্ধে। দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র। আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, দেশের মানুষ এগুলোকে ক্ষমা করবে না।’
জি এম কাদের বলেন, ‘তারা আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়েছে। এটার আমি কোনো অর্থ দেখি না। আওয়ামী লীগকে আপনি দল হিসেবে বাদ দিতে পারেন না। আপনি যদি আওয়ামী লীগকে বাদ দিতে চান, তাহলে মামলা করে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে বিচার ছাড়া, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্ডারে (নির্বাহী আদেশে), বিচার ছাড়া। এর বিরুদ্ধে বললে আমাদের নানা রকম ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে।’
জাপা চেয়ারম্যান বলেন, বিগত সময়ে পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে খালের কিনারায় ফেলে গেছেন। আর বর্তমান সরকার খালের কিনারা থেকে খালের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি বলেন, এখন দেশ নিচের দিকে পড়ছে। যত দিন দেরি হবে, তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ।
জাপা ছাড়া নির্বাচন হলে সরকার টিকবে না
আলোচনা সভায় জাপার এ অংশের মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী দাবি করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ ছিল প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের সময়কার আট বছর। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টিকে ছাড়া কোনো দেশে কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচন হলেও সেই নির্বাচনে গঠিত সরকার পরবর্তী সময়ে টিকবে না।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী মনে করেন, জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন যে সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে, তা টেকসই হবে না। তিনি বলেন, সংস্কার কমিশনের আলোচনায় জাতীয় পার্টির পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তারা সেটা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকার কিছু দলের সরকার হয়ে গেছে। এই সরকার কিছু দলকে ভালোবাসে, কিছু দলকে ঘৃণা করে। তাই এদের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভোট আয়োজন সম্ভব নয়।
যারাই ক্ষমতায় থাকে, তারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চায় বলেও মন্তব্য করেন শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি আরও বলেন, জাতীয় পার্টির অফিসে তিনবার আগুন দেওয়া হয়েছে। যদি ৩০০ বারও আগুন দেওয়া হয়, তবু জাতীয় পার্টি ফিরে আসবে।