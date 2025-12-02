রাজনীতি

রংপুর-২ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী জামায়াতের এ টি এম আজহারুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
এ টি এম আজহারুল ইসলামফাইল ছবি: প্রথম আলো

রংপুর-২ (তারাগঞ্জ এবং বদরগঞ্জ) আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী এ টি এম আজহারুল ইসলাম। আসনটির ১৩৭টি কেন্দ্রে তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে মোট ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬৮০ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার ৭৯ হাজার ৯১০ ভোট পেয়েছেন।

তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা নিয়ে এ আসন গঠিত। দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দপ্তর থেকে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৮০ হাজার ৯২১ জন।

