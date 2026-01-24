জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ৩৫ সদস্যের জাতীয় পরিষদ গঠন

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের ৩৫ সদস্যের জাতীয় পরিষদ গঠন
দুই দিনব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্মেলন শেষে নতুন জাতীয় পরিষদ পেয়েছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল। ফয়জুল হাকিমকে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নির্বাচিত করে ৩৫ সদস্যের এ পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি এ তথ্য জানায়।
জাতীয় পরিষদের নতুন সদস্যরা হলেন সজীব রায়, আসিফুর রহমান, মজিবর রহমান, ভুলন ভৌমিক, মঈনুদ্দীন আহমদ, কাজী ইকবাল, আমীর আব্বাস, শফি রহমান, সুভাষ সাহা, বরকতুল্লাহ, মিনহাজ আহমেদ, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, আলতাফুর রহমান, আমজাদ হোসেন, মিতু সরকার, সাজ্জাদ সুমন, মাহফুজুল হক, সৌরভ রায়, দেলোয়ার হোসেন, নাজমুল আলম সোহাগ, আবদুস সাত্তার বাবুল, আবদুল হাকিম, গোলাম মোস্তফা, নিবিড় ঘোষ, রবিউল ইসলাম, ভিকি মজুমদার, ছোটন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, আবদুল্লাহ আল মামুন, সত্যজিৎ আচার্য্য, এম সফর আলী খান, নুরুল ইসলাম মকবুল, শফিকুল ইসলাম, মনোয়ার হোসেন ও রাশেদুল হক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্মেলনে পরিষদের ঘোষিত ১৮ দফা কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর একটি গুচ্ছ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এতে দেশব্যাপী সংগঠনের বিস্তারের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগণের রাজনৈতিক শক্তি বিকাশের শপথ নেওয়া হয়।