রাজনীতি

এলপিজিসহ জ্বালানির দাম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে: সংসদে আখতার হোসেন

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সংসদ সদস্য আখতার হোসেন বলেছেন, এলপিজিসহ (তরলীকৃত গ্যাস) জ্বালানি তেলের দাম মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মাত্রাতিরিক্ত দাম কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসে জনজীবনে স্বস্তি ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশের আলোচনায় আখতার হোসেন এ আহ্বান জানান। বেলা তিনটায় স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সংসদের অধিবেশন শুরু হয়।

এনসিপির সংসদ সদস্য বলেন, রাতারাতি জ্বালানি তেল ও এলপিজি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করায় জীবন-জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিনি বলেন, ‘সরকার বলেছিল যে তারা (জ্বালানির) দাম বাড়াবে না, কিন্তু তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে বা যে পরিস্থিতিতে তারা দাম বাড়িয়েছে, এত দাম বাড়ানো উচিত হয়নি। আমরা মনে করি, দাম কমিয়ে নিয়ে এসে জনজীবনে স্বস্তি নিয়ে আসতে হবে।’

এনসিপির সদস্যসচিব বলেন, ‘বৈশ্বিকভাবে একটা সংকটের মধ্যে আছি। একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে। তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জ্বালানিসংকটের মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমরা নানা ধরনের খবর দেখছি যে আমাদের তেল সংকটে কৃত্রিম কিছু বিষয়ও আছে। সে বিষয়গুলোতে আসলে সরকারের পদক্ষেপ কী, সেটা আমরা এখন পর্যন্ত ভালো করে জানি না।’

জ্বালানিসংকট নিয়ে সংসদ অধিবেশনে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে উল্লেখ করে আখতার হোসেন বলেন, ‘কিন্তু হঠাৎ করে যে এলপিজির দামও বাড়িয়ে দেওয়া হলো, আমাদের যারা রান্নাবান্নার কাজে করতেছেন, বিভিন্ন উৎপাদনের কাজগুলো করতেছেন, তারা কিন্তু এই সময়টাতে ভালো করে এই রান্নাবান্নার কাজগুলোতে করতে পারবেন না, যদি এভাবে এলপিজির দাম বাড়তে থাকে। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছি, যাতে করে যে দামটা বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেটা যেহেতু মাত্রাতিরিক্ত, এই মাত্রাতিরিক্ত দামটাকে কমিয়ে নিয়ে এসে যাতে একটা সহনীয় পর্যায়ে এটাকে নিয়ে আসা হয়।’

এনসিপির এই সংসদ সদস্য আরও বলেন, ‘যেভাবে রাতারাতি তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো, জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো, এটার জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাব। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কথা বলে এবং দেশীয় যে সংকটগুলো আছে—মজুতদারি চলছে, বিভিন্ন জায়গায় সরকারের কিছু ব্যর্থতা আছে, সে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে যাতে এলপিজিসহ অন্যান্য যে জ্বালানিগুলো আছে, সেগুলোর দাম একটা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসে জনজীবনে একটা স্বস্তি নিয়ে আসা যায়।’

