‘মব’ করে জনমত প্রভাবিত করার দিন শেষ: জামায়াত আমির

‘মব’ করে জনমত প্রভাবিত করার দিন শেষ: জামায়াত আমির
রাজধানীর পীরেরবাগে জামায়াতে ইসলামীর নেতা–কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে দলটির আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘মব যেন এখানেই শেষ হয়। মনে রাখবেন, দুনিয়ার মানুষ এখন অনেক সচেতন। মব করে জনমত প্রভাবিত করার দিন শেষ।’
বুধবার দুপুরে রাজধানীর কল্যাণপুরের ইবনে সিনা হাসপাতালে গত মঙ্গলবার রাতের হামলার ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে যান জামায়াত আমির। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন।
শফিকুর রহমান বলেন, ‘জামায়াতের কোনো নেতা-কর্মী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ আছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি বা দলের এ বিষয়ে কোনো মব সৃষ্টি করার এখতিয়ার নেই।’
জামায়াত আমির বলেন, ‘তিন শ আসনের প্রার্থীরা যেন জনগণের প্রতি আস্থা রাখেন, জনগণকে পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিতে দেন। তা না করে এখনই বিগত সাড়ে ১৫ বছরের কায়দায় নির্বাচনী ময়দানকে ওলটপালট করে দিতে চাইলে যুবসমাজ কাউকে ক্ষমা করবে না।’
সব দলকে সমান সুযোগ দিতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে, তাদের যেন আইনের আওতায় আনা হয়।’
জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু ঢাকা থেকে
সন্ধ্যায় দলের আমিরের নির্বাচনী সফরের বিষয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে জামায়াত। রাজধানীর মগবাজারে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এ ব্রিফিংয়ে দলটির প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানান, বৃহস্পতিবার ঢাকা ১৫-আসনে গণসংযোগ ও জনসভার মাধ্যমে জামায়াতের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে। বেলা আড়াইটায় এ সভা শুরু হবে। এতে দলের আমিরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি এদিন সারা দেশে জামায়াতের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় নির্বাচনী সভা করবেন জামায়াতের আমির। পঞ্চগড় থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। ২৩ জানুয়ারি দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও এবং রংপুরেও কর্মসূচি থাকবে জামায়াত আমিরের। এ চারটি জেলার জেলা শহরে বড় ধরনের পথসভা হবে। এ ছাড়া পথে যেসব গুরুত্বপূর্ণ শহর বা বাজার পড়বে, সেখানে তিনি জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, ২৪ জানুয়ারি রংপুরে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং তাঁর কবর জিয়ারত করবেন শফিকুর রহমান। এরপর তিনি গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে জনসভায় বক্তব্য দেবেন। পরে তিনি বগুড়ার শহর ও শেরপুরে দুটি জনসভায় অংশ নেবেন। তারপর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া এবং সর্বশেষ পাবনার জনসভায় বক্তব্য দেবেন। এরপর তিনি ঢাকায় ফিরবেন।
এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ঢাকায় ফিরে ২৫ জানুয়ারি ঢাকা ৫, ৬ ও ৭ আসনে জনসভায় অংশ নেবেন জামায়াত আমির। পরবর্তী কর্মসূচিগুলো স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে শিগগিরই জানানো হবে।
‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচার
প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সিটি করপোরেশন গণভোটে হ্যাঁ ভোটের পক্ষে থাকা প্রচারণাসামগ্রী সরিয়ে ফেলেছে—এমন অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তারা কাজটি ভালো করেনি। পরে জামায়াতের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে সিটি করপোরেশন তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে।’
জামায়াতের এই নেতা বলেন, সরকার সরাসরি হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো হ্যাঁ ভোটের পক্ষে আছে। ফ্যাসিবাদের দোসর ছাড়া আর কেউ গণভোটে না ভোটের পক্ষে থাকার কথা নয়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কোনো কাজ করা না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে জামায়াত।