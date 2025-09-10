ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক ভিপি নুরুল

ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানালেন সাবেক ভিপি নুরুল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদে বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক।
আজ বুধবার বিকেলে এক ফেসবুক পোস্টে নুরুল হক এ প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি লিখেছেন, ‘জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর ঐতিহাসিক ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনে বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী বন্ধুদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে যাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য, কৌশল ও দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত, অংশগ্রহণমূলক সফল নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন।’
ডাকসু ও হল সংসদের নেতারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে ছাত্রসংগঠনগুলোকে নিয়ে ছাত্ররাজনীতিতে নতুন একটি দিগন্তের সূচনা করবেন, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন ডাকসুর সাবেক এই ভিপি। তিনি বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি হবে জাতীয় রাজনীতির কালো থাবামুক্ত এবং শিক্ষার্থী তথা জাতির কল্যাণে। ক্যাম্পাস হবে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া-গবেষণা, গান-কবিতা, আড্ডা-বন্ধুত্ব, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার তীর্থভূমি।’
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনকে অন্যান্য অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমের মতোই একটি ক্যালেন্ডার ইভেন্টে পরিণত করার উদ্যোগ নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নবনির্বাচিত নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান নুরুল হক।