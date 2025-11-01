বিএনপি-জামায়াত ‘বোঝাপড়ার খবর’ শুনছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

বিএনপি-জামায়াত ‘বোঝাপড়ার খবর’ শুনছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
গণভোটের সময় নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত যখন পরস্পরবিরোধী অবস্থানে, তখন তাদের সমঝোতার খবর শুনতে পাওয়ার কথা বললেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘বিএনপি নোট অব ডিসেন্টের জায়গা থেকে সরে আসবে, আর জামায়াত হয়তো নির্বাচনের আগে গণভোটের দাবি থেকে সরে আসবে। এ ধরনের একটি ইনার টেবিলে বোঝাপড়ার খবর আমরা শুনতে পাচ্ছি।’
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর তোপখানা রোডে বিএমএ ভবনে এক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথা বলেন জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষরে এখনো রাজি না হওয়া দল এনসিপির নেতা নাসীরুদ্দীন।
গত ২৮ অক্টোবর জাতীয় ঐকমত্য কমিশন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ দেওয়ার পর থেকে গণভোটের সময় নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত পাল্টাপাল্টি অবস্থান নেয়। আজও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দল দুটির নেতারা পরস্পরকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেন।
তার মধ্যেই ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্স নামের একটি সংগঠনের আয়োজনে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শিরোনামে বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে গিয়ে বিএনপি–জামায়াত ‘আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের’ খবর পাওয়ার কথা শোনালেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, এখন বড় দুটি দলের মধ্যে জুলাই সনদ একটা ভোটের জন্য দর-কষাকষির সনদ হয়ে গেছে। এনসিপি অবস্থান নিয়েছে, ভোটের দর-কষাকষিতে জুলাই সনদকে রাখবে না। কারণ, তাহলে এই সনদ বাস্তবায়ন হবে না।
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বিএনপি থেকে একটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, গণভোটের জন্য নাকি অনেক টাকা খরচ হবে! এই গণ-অভ্যুত্থানের পরে বিএনপির একটা গডফাদার, একটা আসনের একটা লোক যে চাঁদাবাজি করেছে, ওই টাকা দিয়েই তো গণভোট আয়োজন করা যায় বাংলাদেশে।’
সারোয়ার তুষার বলেন, ‘বিএনপি একবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কার্ড খেলতেছে, আরেকবার ধর্মের কার্ড খেলতেছে। বিএনপি বলছে, জুলাই সনদে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে নাকি বাতিল করা হচ্ছে! এটা একদম মিথ্যা কথা।’
জুলাই সনদের গণভোটে ‘না’-এর পক্ষে প্রচারে বিএনপির সমর্থকেরা জড়িত বলে দাবি করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। তিনি বলেন, ‘আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই, বিএনপির ৩৫ শতাংশ না ভোটের পরও বাংলাদেশের বাকি ৬৫ শতাংশ মানুষ বিপুল ভোটে গণভোটকে হ্যাঁ ভোটে পরিণত করবে। তখন বিএনপি নিজেকে আয়নায় মুখ দেখাবে কীভাবে?’
‘সনদে অধ্যাপক ইউনূসকে স্বাক্ষর করতে হবে’
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন স্বাক্ষর করলে জুলাই সনদ কলঙ্কিত হবে মন্তব্য করে এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, সনদে স্বাক্ষর করতে হবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে। কিন্তু যদি এর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে স্বাক্ষর করানোর চিন্তা করা হয়, তাহলে এটা বাংলাদেশকে একটা বড় ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে। এই স্বাক্ষর মেনে নেওয়া হবে না। স্বাক্ষর করার পর রাষ্ট্রপতির বঙ্গভবনে থাকা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
প্রধান উপদেষ্টার উদ্দেশে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আপনি যদি আদেশটা জারি করতে পারেন, তাহলে আপনার আইডেনটিটি (পরিচয়) খুঁজে পাওয়া যাবে, আপনি জনগণের সরকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।’
সারোয়ার তুষার বলেন, ‘জুলাই সনদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদের চূড়ান্ত কবর রচনা করতে হবে। কারণ, বাংলাদেশে যদি একটা সুসংহত সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকে, এটাকে সবচেয়ে ভয় পায় ভারত। এখানে একটা দুর্বল সাংবিধানিক ব্যবস্থা এবং অনির্বাচিত সরকার থাকলে তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে ভারত—এটাই হচ্ছে ডিজাইন (নকশা)।’
ন্যাশনাল ওলামা অ্যালায়েন্সের এই বৈঠকই ছিল প্রথম কোনো কর্মসূচি। এই সংগঠন এনসিপির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেকে ধারণা করেন। তবে বৈঠকে এনসিপি নেতাদের পাশাপাশি ওলামা অ্যালায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বলেন, তাঁদের সঙ্গে কোনো দলের সরাসরি সম্পর্ক নেই। অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা আশরাফ উদ্দীন মাহাদী।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফ, আইম্মা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম আবরার, তরুণ আলেম প্রজন্মের পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি মাওলানা মাবরুরুল হক, সাধারণ আলেম সমাজের আহ্বায়ক মাওলানা রিদওয়ান হাসান, তরুণ আলেম মাওলানা ইফতেখার জামিল, মাওলানা সালাহউদ্দিন জাহাঙ্গীর, মাওলানা সানাউল্লাহ খান, বৈষম্যবিরোধী কওমি ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব মাকসুদুর রহমান, স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল সম্পাদক জাওয়াদ আহমেদ বৈঠকে অংশ নেন।