ধানমন্ডিতে মিছিলের ‘পরিকল্পনাকারী’সহ আ.লীগের ৮ জন গ্রেপ্তার: ডিবি
রাজধানীর ধানমন্ডিতে ঝটিকা মিছিলের ‘পরিকল্পনাকারী’ সজীবুল ইসলাম ওরফে হৃদয়সহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের আট নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার অন্য ব্যক্তিরা হলেন পল্টন থানা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণবিষয়ক কেন্দ্রীয় উপকমিটি সদস্য মো. শাহাদত নবী ওরফে খোকা (৪২), ওয়ারী থানা ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সহসভাপতি আবদুল্লাহ বিন আজিজ (২৩), লালবাগ থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী মো. রায়হান ওরফে পলিন (২৮), শেরেবাংলা নগর থানার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আমিনুর রহমান ওরফে মানিক (৩০), কলাবাগান থানা ১৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. জামিল হোসেন ওরফে পলাশ (৫৮), শরীয়তপুর সদর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. গোলাম মোস্তফা (৫০) ও কিশোরগঞ্জের নিকলী থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও চেয়ারম্যান কারার শাহরিয়ার আহমদ (৪১)।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিএমপি জানায়, বুধবার ভোর চারটার দিকে ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সজীবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ডিবি। গতকাল সকাল সাতটার দিকে রাজধানীর ওয়ারী এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবদুল্লাহ বিন আজিজকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে লালবাগে অভিযান চালিয়ে রায়হান ওরফে পলিনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল।
অন্যদিকে একই দিনে দিবাগত দেড়টার দিকে পল্টন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহাদাত নবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল ডিবির একটি দল রাত সোয়া ১১টার দিকে শেরেবাংলা নগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে আমিনুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ওই দিন দিবাগত রাত তিনটার দিকে ডিবি সাইবার বিভাগের একটি দল ধানমন্ডি এলাকায় অভিযান চালিয়ে জামিল হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।
গতকাল দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর অদূরে কেরানীগঞ্জে অভিযান চালিয়ে গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই দিন রাত দেড়টার দিকে শাহরিয়ার আহমদকে উত্তরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করে ডিবি তেজগাঁও বিভাগ।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, গ্রেপ্তার সবার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।