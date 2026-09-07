রাজনীতি

ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে উত্তরে আসিফ মাহমুদ, দক্ষিণে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীফাইল ছবি

আসন্ন সিটি করপোরশেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন থেকে ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে আসিফ মাহমুদ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আফতাবনগর এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আর নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকা থেকে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন ঢাকা-৮ সংসদীয় আসনের ভোটার হয়েছেন।

এনসিপির শীর্ষ পর্যায়ের এই দুই নেতার ভোটার এলাকা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নীতিনির্ধারণী ফোরাম রাজনৈতিক পর্ষদের সদস্য এবং দলটির মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান সারোয়ার তুষার। সিটি করপোরেশন নির্বাচনের প্রার্থিতার জন্য এই পরিবর্তন বলে তিনি জানিয়েছেন।

দলের দুই নেতার ভোটার এলাকা পরিবর্তনের বিষয়ে সারোয়ার তুষার প্রথম আলোক বলেন, ‘নাসির (নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী) তো ঢাকা থেকে ইলেকশন করেছে, ভবিষ্যতে (সিটি করপোরেশন নির্বাচন) এখান থেকেই করবে।’

এনসিপির নতুন সিদ্ধান্ত জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটে কোনো প্রভাব ফেলবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘না, আমাদের তো জোটে আগে থেকেই বলা আছে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আমরা আমাদের মতো করে করব; যার যার মতো হবে। সেটা আমাদের নিজস্ব কৌশল হিসেবে আমরা এখন দুইজনকে দুই জায়গায় স্থানান্তরিত করলাম।’

ভোটার এলাকা পরিবর্তনের বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আসিফ মাহমুদ জানিয়েছেন, তিনি ভোটার এলাকা পরিবর্তন করেছেন। তিনি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাধীন আফতাবনগর এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আসিফ মাহমুদ ভোটার এলাকা পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ফরম-১৩-এর মাধ্যমে আবেদন করেন বলে পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়, আবেদনের পর প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই ও দাপ্তরিক নথিপত্র পরীক্ষা শেষে নির্বাচন কমিশন তাঁর আবেদন অনুমোদন করে। ফলে তাঁর ভোটার নিবন্ধন এখন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, এক ভোটার এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ভোটার নিবন্ধন স্থানান্তরের জন্য ফরম-১৩–এর মাধ্যমে আবেদন করতে হয়।

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