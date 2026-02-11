রাজনীতি

লাইলাতুল গুজব চলছে, পাত্তাই দেবেন না: জামায়াতের আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানছবি: বিটিভির সৌজন্যে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘প্রিয় দেশবাসী, লাইলাতুল গুজব চলছে। সবাই সাবধান, এই সমস্ত গুজবকে পাত্তাই দেবেন না। ইনশা আল্লাহ, সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।’
বুধবার রাত ১১টার কিছু পরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই পোস্ট দেওয়া হয়।

এর আগে আজ বেলা ১১টার দিকে নীলফামারীর সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিনকে বিপুল টাকাসহ আটক করা হয়। পরে গুনে তাঁর কাছে ৭৪ লাখ টাকা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তবে বেলাল উদ্দিনকে টাকাসহ আটকের ঘটনায় নাটক সাজানোর অভিযোগ করেছে জামায়াতে ইসলামী। জামায়াত নেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য কাজটি করা হয়েছে বলেও দাবি দলটির।

শরীয়তপুরের নড়িয়া পৌরসভার দক্ষিণ বৈশাখীপাড়া এলাকার জামায়াতে ইসলামীর একটি নির্বাচনী কার্যালয় থেকে ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। এ সময় সেখান থেকে আটক ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকা এক পোলিং কর্মকর্তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

প্রিসাইডিং কর্মকর্তার দায়িত্বে সাবেক জামায়াত নেতা, ব্যালট খোলার অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনা

