নির্বাচন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র
বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না যুক্তরাষ্ট্র। তবে ওই দেশ থেকে একটি ‘ইনডিপেনডেন্ট’ (স্বাধীন) পর্যবেক্ষক দল আসবে। আর ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা তাঁদের মতো করে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও খুলনায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যাবেন। তবে তাঁরা ‘ফরমাল’ (আনুষ্ঠানিক) পর্যবেক্ষক নন, তাঁরা ভোট দেখতে যাবেন।
আজ বুধবার দুপুরে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। ওই বৈঠকে ইসি সচিবও উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে ইসি সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদল সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনেছে। বিশেষ করে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে তাদের আগ্রহ বেশি ছিল।
ইসি সচিব বলেন, কোনো জায়াগায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়াবাড়ির খবর আছে কি না, সেটা তারা জানতে চেয়েছিল। ইসি বলেছে, প্রাথমিকভাবে এ খবরগুলো স্থানীয়ভাবে আসে। স্থানীয়ভাবে এ ধরনের খবর থাকলে তা স্থানীয়ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।