শহীদ মিনার থেকে শুরু হবে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের আনুষ্ঠানিক প্রচার বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হবে। বুধবার বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) সহকারী সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন–শোষণবিরোধী সংগ্রাম, ’৫২–এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২–এর শিক্ষা আন্দোলন, ’৬৬–এর ৬ দফা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম, ’৬৯-এর গণ–অভ্যুত্থান, ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ’৯০ ও ’২৪ এর গণ–অভ্যুত্থানের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও শপথ গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা, ’৯০ ও ’২৪–এর গণ–অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, লুটেরা দুর্বৃত্ত ও কোটিপতিদের ক্লাব নয়, শোষিত-বঞ্চিত, মেহনতি জনতার অধিকার আদায়ের হাতিয়ারে পরিণত করা, গণ–আন্দোলনের শক্তিকে বিকশিত করে ‘জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি’ গড়ে তুলতে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তফ্রন্টের নেতারা।
যুক্তফ্রন্টভুক্ত শরিক দলগুলোর ঢাকার সব প্রার্থী ও নেতা–কর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী ও গণতন্ত্রকামী জনগণকে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার মধ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনী প্রচারাভিযান সফল করার জন্য গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।