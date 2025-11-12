রাজনীতি

বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূত মিলারের সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার সাক্ষাৎ করেছেনছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে

বিএনপির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার।

আজ বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ হয়। বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, বিএনপির প্রতিনিধিদলে ছিলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন