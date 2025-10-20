ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাবি শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা
বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাদমান আবদুল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মাহতাপ ইসলাম।
গতকাল রোববার রাতে ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি বিন ইয়ামীন মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান আগামী এক বছরের জন্য এই কমিটির অনুমোদন দেন।
আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সেখানে আরও বলা হয়, এক মাসের মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।
সাদমান আবদুল্লাহ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল সংসদের নির্বাচিত জিএস। আর মাহতাপ ইসলাম ডাকসু নির্বাচনে সদস্য পদে নির্বাচন করেন।
কমিটিতে ‘জুলাই স্মৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক’ ও ‘রাজনৈতিক শিক্ষা পাঠচক্র সম্পাদক’ নামে দুটি পদ সৃষ্টি করেছে সংগঠনটি। এই দুই পদে দায়িত্ব পেয়েছেন যথাক্রমে মোফাচ্ছেল হক ও ওমর ফারুক। কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন গাজী।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি রাশেদ খান আদিব, সহসভাপতি সুমাইয়া মোস্তারী রিস্তী, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান সাদমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দীন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ফাতেমা তুজ সামিয়া, দপ্তর সম্পাদক রাকিবুল আলম রুদ্র, সহদপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ নোমান, অর্থ সম্পাদক মো. সাইফুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাহিন।
এ ছাড়া সমাজসেবা সম্পাদক ইসতিয়াক আহম্মেদ, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক কৌফিক আদির, আইনবিষয়ক সম্পাদক মুনতাসীর রহমান, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক ফারহাত খান টুলকি এবং কার্যকরী সদস্য হিসেবে কমিটিতে আছেন মুরাদ হাসান।