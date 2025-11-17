সেই বিচার আন্তর্জাতিক মানের ছিল না, এই বিচার আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে: জামায়াত

সেই বিচার আন্তর্জাতিক মানের ছিল না, এই বিচার আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে: জামায়াত
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে সন্তোষ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। দলটি বলেছে, এই বিচারে আন্তর্জাতিক মান রক্ষা হয়েছে, যেখানে আওয়ামী লীগ আমলে জামায়াত নেতাদের বিচার আন্তর্জাতিক মানের ছিল না।
আজ সোমবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর বিকেলে ঢাকায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানান জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের মিথ্যা ও সাজানো মামলা এবং দলীয় লোকদের মাধ্যমে সাজানো সাক্ষীর ভিত্তিতে ফাঁসি দেওয়া হয়।
দণ্ডিত শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাতে ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি বলেন, এর মাধ্যমে নয়াদিল্লি সরকার ন্যায়বিচার পরিপন্থী অবস্থান নিয়েছে।
রায় নিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বিচার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়েছে। এ রায়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। দেশবাসী ন্যায়বিচার পেয়েছে। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার সরকার ১৪ শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছে এবং প্রায় ৪০ হাজার মানুষকে গুরুতরভাবে আহত করেছে। এদের অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এবং বহু ছাত্র-জনতা চোখ ও হাত-পা হারিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ছিল। আজ তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে।’
গোলাম পরওয়ার আশা প্রকাশ করেন, শাপলা হত্যাকাণ্ড, গুম এবং ক্রসফায়ারের মাধ্যমে হত্যাসহ অন্য সব অপরাধের বিচারও দ্রুত হবে।
একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে শেখ হাসিনার সরকার যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল, জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারে সেই ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালেই আজ জুলাই অভ্যুত্থানের সময়কার মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে প্রথম মামলাটির রায় হয়।
রায়ে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় সাবেক পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুনকে।
দলের শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুদণ্ডের রায় নিয়ে জামায়াত প্রশ্ন তুলে এলেও আজকের রায় নিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘ট্রাইব্যুনালের আজকের রায় বাংলাদেশের বিচার ও রাজনৈতিক ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। কারণ, এ দেশে কোনো সরকারপ্রধানের সর্বোচ্চ শাস্তির ঘটনা এটাই প্রথম। সরকার বা রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তিই যে আইনের ঊর্ধ্বে নয়, তা এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।’
আওয়ামী লীগ আমলে ট্রাইব্যুনালে জামায়াত নেতাদের বিচার নিয়ে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের মিথ্যা ও সাজানো মামলা এবং দলীয় লোকদের মাধ্যমে সাজানো সাক্ষীর ভিত্তিতে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই বিচার অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিক মানের ছিল না; দেশ-বিদেশ সব জায়গায় সেটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। আদালত থেকে সাক্ষী গুম করে এবং স্কাইপ কেলেঙ্কারি ও বিদেশ থেকে রায় লিখে নিয়ে জামায়াতের যেসব নেতাকে হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের আর কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না, এটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক।’
আজকের রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও গাড়ি পোড়ানো নিয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা শাটডাউন ঘোষণা করে সারা দেশে ককটেল-বোমা হামলা ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তবে জনগণের তীব্র প্রতিরোধের মুখে তারা কোথাও দাঁড়াতেই পারেনি। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের এ দেশে রাজনীতি করার কোনো নৈতিক অধিকার নেই।’
প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম মা’ছুম, হামিদুর রহমান আযাদ ও আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন। ব্রিফিং সঞ্চালনা করেন দলটির কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।