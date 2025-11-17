রাজনীতি

শেখ হাসিনার রায় দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে: গণসংহতি আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

জুলাই আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় দেশের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছে গণসংহতি আন্দোলন ।

আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি ও নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেলের পাঠানো এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা বলা হয়। সেখানে আরও বলা হয়, দলটির নেতারা মনে করেন, শত শত শহীদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে যে ন্যায়বিচারের দাবি উঠেছিল, এই রায় দেশের মানুষকে সেই ন্যায়বিচারের দিকে এগিয়ে নেবে।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হলে দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ পুরোপুরি বিতাড়িত করা সম্ভব হবে না উল্লেখ করে বিবৃতিতে নেতারা অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ শিশু, তরুণ, বৃদ্ধসহ সাধারণ মানুষকে হত্যা, গুম, লুটপাট, দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও গণহত্যার মতো অপরাধে যুক্ত। নেতারা আশা করেন, আদালত নির্মোহভাবে বিচারপ্রক্রিয়া চালিয়ে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার মাধ্যমে মানুষের প্রাপ্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন।

জোনায়েদ সাকি ও আবুল হাসান রুবেল বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও জনগণের ওপর চালানো হত্যাযজ্ঞের জন্য আওয়ামী লীগের বিচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে জুলাই–আগস্টের গণ–অভ্যুত্থান ও ন্যায়বিচারের পথ সুগম হবে। ভবিষ্যতে এটি জনগণের ওপর নিষ্ঠুরতা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের ক্ষেত্রে সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন