জকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ জানুয়ারি

জকসু নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ জানুয়ারি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন–২০২৫ আগামী ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে পারে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এক বিশেষ জরুরি সিন্ডিকেট সভায় সদস্যরা এ বিষয়ে নিজেদের মতামত জানান। সভা শেষে উপাচার্য মো. রেজাউল করিম এ তথ্য জানিয়েছেন। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে জকসু নির্বাচন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আজ সকালে এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভোট গ্রহণের দিন সকালে এমন সিদ্ধান্তে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।
ফলে নির্বাচনের নতুন তারিখ ও পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবার সিন্ডিকেট সভায় বসে। পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ সকাল সাড়ে আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর প্রথমবারের মতো এই নির্বাচনে অংশ নিতে সকাল থেকেই শিক্ষার্থীরা দলে দলে কেন্দ্রে এসে লাইনে দাঁড়ান।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জরুরি সিন্ডিকেট সভা ডাকে। সভায় শোকাবহ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ শুরু করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ও বিক্ষোভের মুখে প্রশাসন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্থগিতাদেশের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারেনি।
নির্বাচন স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিত করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. রেজাউল করিম সিন্ডিকেট সভা শেষে বলেন, ‘শোকাবহ এই সময়ে আমরা নির্বাচনের উৎসব চাই না। এ জন্য জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিত করা হচ্ছে।’ শোকের পরিবেশে নির্বাচনের আমেজ বজায় রাখা সম্ভব নয় বলেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।