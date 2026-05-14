চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৩ লাখের বেশি

চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ, দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৩ লাখের বেশি
দেশে এখন মোট ভোটার ১২ কোটি ৮৩ লাখ ২৩ হাজার ২৪০ জন। আজ বৃহস্পতিবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ-২০২৬–এর চূড়ান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৫২ লাখ ১২ হাজার ৭৩১ জন, নারী ৬ কোটি ৩১ লাখ ৯ হাজার ২৬৬ জন ও হিজড়া পরিচয়ে ভোটার আছেন ১ হাজার ২৪৩ জন।
গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন। ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত যাঁরা তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা ওই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ পান।
এরপরও ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত যাঁরা নিবন্ধন করেছেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে এ বছরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বরের পর যাঁরা ভোটার হওয়ার আবেদন করেছেন এবং ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি বা তার আগে জন্ম, তাঁরা এবারের তালিকায় যুক্ত হন। এ সময়ের মধ্যে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন ৬ লাখ ২৮ হাজার ৫৭ জন। ভোটার বৃদ্ধির হার দশমিক ৫ শতাংশ।
ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এর আগে গত ২০ এপ্রিল ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করা হয়েছিল। ভুল সংশোধন বা স্থানান্তরের আবেদন চলে ৩ মে পর্যন্ত। আবেদন নিষ্পত্তির সময় শেষ হয় ৬ মে। সব প্রক্রিয়া শেষে আজ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়।