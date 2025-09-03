আমার কথায় দেশ চলবে, এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে: আমীর খসরু

আমার কথায় দেশ চলবে, এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে: আমীর খসরু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘আমার কথামতো দেশ চলতে হবে—এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।’
আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে ‘পোস্ট জুলাই পলিটিক্যাল থটস: হুইচ ডিরেকশন বাংলাদেশ ইজ ওয়াকিং’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন আমীর খসরু।
আমীর খসরু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী। যদি সেটি ধারণ করা না যায় তাহলে দলের ভবিষ্যৎ নেই, দেশেরও নেই। সুতরাং এটা বুঝতেই হবে।
জুলাই আন্দোলনের কৃতিত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বের সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আন্দোলনের কৃতিত্ব কে নেবে—এ নিয়ে যদি লড়াই চলে, তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই। মুক্তিযুদ্ধের মতো এই আন্দোলনও বিক্রি করার বিষয় না। এটি জনগণের কৃতিত্ব।
মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, তিনি বহুবার কারাগারে গেছেন। তাঁর পরিবার অসুস্থ হয়েছে। কিন্তু এসব তাঁর কৃতিত্ব না। নাগরিক হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ যাঁরা করেছেন, তাঁরা যাঁর যাঁর কাজে ফিরে গেছেন। সারা জীবন মুক্তিযুদ্ধ বিক্রি করলে দেশ চলবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।
বিএনপির এই নেতা বলেন, বিশ্বের যেসব দেশ বিপ্লব বা গণ–আন্দোলনের পর দ্রুত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরতে পেরেছে, তারা টিকে গেছে। আর যেসব দেশে দাবিদাওয়ার লড়াই চলতে থেকেছে, সেসব দেশে আজ গৃহযুদ্ধ চলছে, সমাজ ও অর্থনীতি বিধ্বস্ত।
বাংলাদেশের অনেক আগে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রে ফিরে না যাওয়ার কারণে দেশ দিন দিন নিচের দিকে যাচ্ছে। সরকার একদিকে, জনগণ আরেক দিকে—মাঝে কোনো ব্রিজ নেই।
বিনিয়োগকারীরা নির্বাচনের অপেক্ষায় আছেন বলে উল্লেখ করেছেন আমীর খসরু। তিনি বলেন, দেশে নতুন বিনিয়োগ হচ্ছে না। নির্বাচনের পর তারা বিনিয়োগে নামবে। এখনো যারা আসছে, তারা মূলত পুরোনো বিনিয়োগকারী।
আগামীতে বিএনপি সরকারে এলে পরিস্থিতি কত কঠিন হবে—তা উপলব্ধি করে দল প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানান আমীর খসরু। তিনি বলেন, ছয় মাস, এক বছর বা ১৮ মাসের মধ্যে ডেলিভারি দিতে না পারলে জনগণ ধৈর্য হারাবে। কারণ, মানুষের প্রত্যাশা এখন আকাশচুম্বী।
সেমিনারে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন স্কুল অব লিডারশিপের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম রাব্বানী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের নর্থামব্রিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আলিয়ার হোসেন। আরও বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন ও জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্কুল অব লিডারশিপের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম কাদের চৌধুরী।