রাজনীতি

চ্যালেঞ্জ রয়েছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে: মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। জিয়া উদ্যান, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বরছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিএনপি সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আজ সোমবার বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গণমাধ্যমকে এ কথা জানান মির্জা ফখরুল।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেটি হলো আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে, ছাব্বিশের ফেব্রুয়ারি মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা আছে, সে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করা, সাহায্য করা।’ সংস্কার কমিশনগুলো যে সংস্কার প্রস্তাব করেছে, সেখানে বিএনপি সব ধরনের সহযোগিতা করেছে বলেও জানান মির্জা ফখরুল।

বিএনপিকে বারবার ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছে উল্লেখ করে দলের মহাসচিব বলেন, বিএনপিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দলের ৬০ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে, প্রায় ২০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ১ হাজার ৭০০ নেতা-কর্মীকে গুম-খুন করা হয়েছে। এরপরও বিএনপি বারবার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করেছে। বারবার বিএনপিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার আদর্শ নিয়ে বিএনপি ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠেছে।

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। জিয়া উদ্যান, ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর
ছবি: শুভ্র কান্তি দাশ

জনগণের সমর্থন পেয়ে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় যেতে পারলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাবে বলে জানান মির্জা ফখরুল। এর মাধ্যমে দেশ আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলেন তিনি।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমান উল্লাহ আমান, যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী, ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক আমিনুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আরও পড়ুন

তিন দলের তিন মত, ফেব্রুয়ারিতেই ভোট করতে অনড় সরকার

আরও পড়ুন

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ, কী কী করবে দলটি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন